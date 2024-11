12 milioni sul piatto: l’Inter vuole la giovane stella italiana

Beppe Marotta sprinta verso la stella italiana, con 12 milioni di euro può vestire la maglia dell’Inter

Tre vittorie – l’ultima contro l’Arsenal – ed un pareggio in Champions League. Il percorso europeo dell’Inter di Simone Inzaghi va avanti, con il sogno di arrivare fino in fondo sia in campionato che in ambito internazionale che potrebbe tramutarsi in realtà al termine della stagione.

In campo, dunque, il gruppo nerazzurro si sta attestando come uno dei più soliti e ambiziosi in circolazione. Ma il passo dal rettangolo verde al calciomercato è breve e da questo punto di vista la dirigenza di Viale della Liberazione non può fare altro che ricercare i profili giusti per proseguire su questa strada.

Qualcosa nell’aria, però, sta cambiando: la politica dell’Inter non sarà la stessa degli ultimi anni. Almeno, non del tutto. Una squadra sempre più azzurra, giovane, di talento, dal grande futuro.

È questo il progetto che Oaktree vuole portare avanti, con la dirigenza nerazzurra che dovrà farsi carico di nuove esigenze imposte dalla proprietà. Ecco perché tra le tante idee sul taccuino di Marotta si sta facendo largo una in particolare che, direttamente dalla Serie A, potrebbe portare un giovane talento alla corte di Simone Inzaghi.

Si parla di giugno quando le cose in casa nerazzurra cambieranno parecchio: una rosa che dopo anni di soddisfazioni e trionfi, sarà al centro di una vera e propria rivoluzione.

Colpo in Serie A: all’Inter per 12 milioni

Le attenzioni dell’Inter si starebbero concentrando pure sulla stella dell’Empoli e dell’Under 21 azzurra Jacopo Fazzini. Un trequartista moderno che, nel corso degli ultimi due anni in Toscana, è stato capace di mettere in mostra doti decisamente fuori dal comune.

Fazzini, 21 anni, è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli arrivano a sbocciare definitivamente nell’ultima stagione. Attualmente infortunato, agli ordini di D’Aversa ha collezionato 8 apparizioni con 2 gol e 643′ in campo. Dal punto di vista realizzativo già meglio della passata stagione nella quale non andò oltre l’unico gol siglato, esattamente dodici mesi fa, contro il Sassuolo.

A questo punto, da giugno, potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Lo stipendio non è affatto un problema per la dirigenza di Viale della Liberazione che, anzi, proporrà un contratto importante al classe 2003 che secondo ‘Calcioefinanza’ guadagna circa 80mila euro a stagione, scadenza 30 giugno 2027.

Al momento infortunato e pronto a rientrare in campo ad inizio dicembre, per il cartellino di Fazzini Marotta proporrebbe un’offerta da 12 milioni di euro circa. Una cifra che all’Empoli potrebbe andare decisamente bene. Occhio, però, perchè le ottime prestazioni del ragazzo potrebbero far drizzare le antenne di altre big italiane.