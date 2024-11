Amorim lo vuole al Manchester United, Inter gelata

E’ stata la settimana di Ruben Amorim. Ingaggiato dal Manchester United, il tecnico portoghese è pronto a unirsi ai Red Devils. Spuntano già i suoi obiettivi per rinforzare la squadra

Una settimana che non dimenticherà mai Ruben Amorim. E’ successo di tutto in pochi giorni. Un vortice di emozioni irripetibile per un allenatore che ha lasciato la propria squadra a stagione in corso da primo in classifica in campionato, ricevuto (e accettato) la proposta di un top club europeo e sconfitto – prima dell’addio – una delle compagini più forti (se non la più forte) della Champions League.

Tutto è iniziato con l’esonero di Erik Ten Haag da parte del Manchester United. Con un blitz che solo i club di Premier possono permettersi, i Red Devils hanno pagato la clausola per liberare Amorim dal contratto in essere con lo Sporting Lisbona, campione di Portogallo e primo anche nel campionato in corso. Amorin si unirà ai Red Devils dalla prossima settimana. Prima però si è tolto la soddisfazione di rifilare 4 gol al City di Guardiola, in una sorta di derby anticipato, e di ricevere un grandioso commiato dal pubblico dell’Alvalade e degli stessi giocatori che ha allenato.

Manchester United su un top player dell’Inter: interesse mai svanito

Amorim prenderà il posto di Ruud Van Nistelrooy, nominato ad interim in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore. Il tecnico portoghese dovrà lavorare parecchio per risollevare le sorti dei Red Devils in Premier League. Ancora una volta, come nelle precedenti stagioni, lo United è già di fatto tagliato fuori dalla lotta per il titolo con una distanza di ben 13 punti dal Liverpool capolista e di 11 dal City campione in carica.

L’obiettivo più raggiungibile nella stagione in corso è quantomeno quello di agganciare la zona Champions League. Oltre alle coppe nazionali, inoltre, il Manchester United non può non essere considerato tra le favorite dell’Europa League. Amorin, nei sette mesi di lavoro che lo attendono, lavorerà anche in vista della prossima stagione nella quale lo United dovrebbe rinforzarsi ulteriormente.

Tra i possibili obiettivi del nuovo tecnico potrebbe esserci Hakan Calhanoglu, il giocatore ideale per innalzare il livello di un centrocampo che non brilla certo per continuità di rendimento. L’interesse dello United per il turco non è certo una novità. Già la scorsa estate vi avevamo dato notizia di un tentativo dei Red Devils per Calhanoglu (con possibile offerta da 50 milioni) prontamente respinto dall’Inter che considera Hakan un calciatore fondamentale per Inzaghi.

United che si è interessato a Calhanoglu anche ai tempi del Milan quando c’era l’opportunità di prenderlo da svincolato a gennaio 2021 con il contratto non rinnovato con i rossoneri. Indubbiamente Amorin, per sviluppare il suo gioco, ha bisogno di calciatori di qualità e il metronomo nerazzurro ne ha da vendere. Con Casemiro che non certo è quello dei tempi del Real Madrid, Amorin ritrova allo United un calciatore che ha già allenato allo Sporting Lisbona ovvero Manuel Ugarte, acquistato in estate dal PSG. Affiancargli Calhanoglu potrebbe essere una mossa vincente. L’Inter però la penserà ancora diversamente..