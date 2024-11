Colpo di scena clamoroso: Inter, Chiesa bloccato

Il Liverpool lo avrebbe bloccato: Chiesa non va da nessuna parte e per l’Inter si può parlare di un addio definitivo

Dopo il suo trasferimento dalla Juventus al Liverpool, Federico Chiesa non è ancora riuscito a mettersi in mostra nel nuovo contesto. Forse la Premier non fa per lui… questo pensano parecchi tifosi dei Reds. E, in effetti, finora il ragazzo ha mostrato chiare difficoltà nel trovare spazio nella nuova squadra. Sembra fuori forma e, al momento, poco adattabile al calcio di Arne Slot. Da qui le inevitabili indiscrezioni su un possibile ritorno, coda fra le gambe, in Serie A, per cercare di ritrovare la forma e un po’ di fiducia nei propri mezzi.

Si era anche vociferato di un possibile approdo all’Inter (o alla Roma), in Serie A, o in Turchia, in prestito secco fino a giugno. Al Liverpool sarebbe potuto convenire cederlo a titolo temporaneo per non farne svalutare ulteriormente il cartellino e per non interrompere il processo di ritorno all’antico splendore, dopo il calo di forma e di prestazioni cui il ragazzo è andato incontro dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro il 10 gennaio 2022. Un incidente che lo ha tenuto a lungo fermo e che lo ha riportato in campo meno brillante e sicuro di sé.

Tuttavia, secondo le ultime notizie, il Liverpool avrebbe deciso di scartare l’ipotesi prestito. Chiesa resta dunque bloccato in Inghilterra, dopo aver rischiato di star fermo per un anno intero a Torino, perché bocciato da Motta e in rotta con la società.

L’allenatore Arne Slot ha confermato negli scorsi giorni che Chiesa non sarà pronto a breve per giocare. Ma che il prestito è fuori discussione: gli inglesi, a oggi, preferiscono non rischiare con un giocatore che non è in forma ma non vogliono perderlo, dato che credono che possa dar molto alla squadra.

Niente Inter: Chiesa resta bloccato al Liverpool

Dopo aver per qualche settimana seriamente accarezzato l’ipotesi di poterlo acquistare a zero per il prossimo anno, l’Inter non ha mai smesso di seguire Chiesa, anche se l’attaccante da pochi mesi arrivato al Liverpool sembra a oggi bloccato in un nuovo limbo.

L’avventura di Federico Chiesa in Premier è partita in salita: l’ex Juve sta faticando a farsi apprezzare nel calcio inglese, ragion per cui nelle scorse settimane si era anche parlato di una possibile cessione in prestito a gennaio. Ma il ritorno in Serie A è altamente improbabile.

Slot ha sempre parlato bene di Chiesa. Dice che l’attaccante italiano si rivelerà fondamentale per la squadra e che sta lavorando bene per recuperare la condizione ottimale. Magari potrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le Nazionali, offrendo così nuove opzioni offensive per il Liverpool nella seconda parte della stagione.

Chiesa si è trasferito in Inghilterra a fine mercato estivo, il 29 agosto 2024 per 12 milioni di euro più 3 di bonus. Ha esordito con i Reds il 17 settembre, in Champions contro il Milan, subentrando nel recupero a Momo Salah. Pochi giorni dopo, ha servito un assist nel 5-1 del Liverpool sul West Ham, nel terzo turno di English Football League Cup. Poi una sola presenza in Premier e tutte panchine.

Per l’Inter l’idea Chiesa è oggi fuori discussione. Il Liverpool che ha investito 15 milioni in tutto non lo venderebbe a fine stagione a meno di 10. Ma quanto potrebbe convenire prendere un giocatore che dall’infortunio a oggi non è riuscito ancora a tornare decisivo o almeno incisivo?