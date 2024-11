Conte decisivo: fatta con l’Inter, ma firma col Milan

L’ex tecnico dei nerazzurri aveva rinunciato al top player oggi al Milan per investire tutto su Lukaku, riesumato il retroscena di mercato ai tempi dell’Inter prima del big match di campionato

Senza nulla togliere alle tante altre interessanti partite in programma per l’imminente weekend, la maggior parte delle attenzioni del campionato di Serie A verranno riversate sullo scontro al vertice fra Inter e Napoli per tracciare una primissima linea su quel che potrebbe essere il prosieguo della stagione.

Fra i grandi protagonisti del big match non ci sono soltanto i soliti volti noti in mezzo al campo ma anche chi dalla panchina è intento a dare direttive mirate, col solo obiettivo di portare a casa tre punti. Per Antonio Conte, oltretutto, si tratta di un ritorno a San Siro in grande stile dopo una parentesi poco felice in Premier League. All’Inter ha dato tanto, riportando di fatto il club nerazzurro ai fasti d’un tempo ed incassando anche uno scudetto preziosismo, servito come base ad Inzaghi per blindare il ventesimo della lunga storia del ‘Biscione’.

A proposito della sua passata avventura all’Inter il tecnico piacentino ha regalato gioie anche sul piano strategico e di mercato, sebbene gli sia di fatto sfuggita un’occasione da considerarsi irrinunciabile a quei tempi. O comunque da considerarsi tale, col senno di poi. Al fine di investire buona parte delle risorse e delle direttive tecniche su Romelu Lukaku, da sempre suo pallino assoluto per comporre un reparto offensivo letale in ogni occasione, Conte aveva rispedito al mittente l’idea di portare all’Inter un calciatore come Rafael Leao.

Leao vicino all’Inter, Conte fece all-in su Lukaku: i due ex tornano a San Siro

Il retroscena era già noto ma lo ha rispolverato ‘Tuttosport’, facendo tornare alla mente il ricordo di quella che sarebbe potuta essere un’operazione di tutto rispetto grazie all’intuizione del duo dirigenziale composto da Piero Ausilio e Dario Baccin.

Il giovane ed esuberante talento portoghese aveva poi firmato con il Milan ed il resto della storia è noto a tutti. Scelte, diranno molti. Oggi Conte si ritrova ancora una volta al fianco di Lukaku nella speranza di fare breccia, quasi fosse l’occasione del duplice riscatto degli ex lontano dalle luci di Milano.

“Sempre bello tornare in questo stadio, all’Inter ho vissuto anni felici”, ha raccontato il tecnico in conferenza stampa. Prima di mettere bene in chiaro l’obiettivo della serata: “Non siamo qui per sventolare bandiera bianca, sarà un test importante perché affronteremo la migliore del campionato”, ha quindi aggiunto il tecnico.