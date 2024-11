Calciomercato, addio Inter: affare anticipato a gennaio

Si complica il tentativo dell’Inter di arrivare al centravanti. Non è escluso che possa cambiare squadra già a gennaio

C’è anche l’Inter tra i club interessati a un calciatore destinato a diventare uno degli uomini mercato più ambiti già nella sessione invernale del prossimo Gennaio.

Un attaccante tra i più prolifici d’Europa che, tra campionato e Champions League, ha già segnato 13 gol, di cui tre a Real, Atletico Madrid e Juventus, quest’ultimo con un allungo vincente in progressione (una delle sue peculiarità) finalizzato da una conclusione in diagonale che non ha lasciato scampo a Di Gregorio.

Se aggiungiamo allo score notevole di inizio annata, la possibilità che il calciatore in questione possa liberarsi a parametro zero, è inevitabile che l’Inter e altri top club siano già sulle sue tracce, pronti ad anticipare la concorrenza già a inizio 2025 quando, senza rinnovo, è possibile già accordarsi in vista della prossima stagione.

🗣️#Inzaghi: “Parlare di classifica è presto, mancano tante partite ma sappiamo che questa è importante per il nostro cammino. C’è stato qualche problema nelle rotazioni, perché abbiamo perso qualche giocatore, ma il gruppo è solido e c’è grande fiducia”#InterNapoli #SerieA pic.twitter.com/OZogX0GUgv — Interlive (@interliveit) November 9, 2024

L’Inter sul bomber di Champions, può cambiare squadra subito

L’identikit appena tracciato si riferisce a Jonathan David, l’attaccante canadese del Lille, destinato a cambiare squadra dopo quattro stagioni con la maglia dei Dogues nonostante il tentativo del club francese – confermato dal presidente Barnaba in un’intervista alla Gazzetta – di trattenerlo con un possibile rinnovo.

Di David ha parlato in un intervento a Ti Amo Calciomercato su Calciomercato.it, John Cross, il giornalista del Mirror, che ha confermato come l’attaccante sia un calciatore adatto alla Premier League con varie squadre già sulle sue tracce.

Tra queste c’è il Newcastle. Curioso quanto avvenuto proprio durante il confronto di Champions tra Lille e Juventus quando, sui social, un folto numero di tifosi dei Magpies, entusiasti della prestazione del canadese, ha chiesto alla dirigenza del club di prendere subito David a gennaio e anticipare così tutte le pretendenti. Tra queste, almeno nella prossima sessione di trasferimenti, non potranno esserci né la Juve né la stessa Inter, in quanto hanno esaurito già tutti gli slot destinati al tesseramento di calciatori extracomunitari.

All’Inter e alla Juve (attenzione anche al Milan che dovrà prendere necessariamente un attaccante) non resta che sperare in vista della prossima estate. L’inserimento dei club di Premier su David, tuttavia, potrebbe complicare e non poco le ambizioni di nerazzurri e bianconeri. Se la sfida per David dovesse spostarsi infatti su offerte al rialzo sul possibile ingaggio, inevitabilmente gli inglesi avrebbero più possibilità di arrivare all’attaccante.