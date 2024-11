Infortunio choc e stagione finita: cosa succede con Arnautovic

Una notizia del genere non può lasciare indifferenti: l’infortunio choc dell’attaccante coinvolge anche l’Inter (e forse Arnautovic)

La sua stagione è già finita, e anche a Milano hanno voluto mettere da parte tutte le incomprensioni ancora irrisolte per dedicargli un pensiero di vicinanza e incoraggiamento. L’ex bomber nerazzurro ha subito un gravissimo infortunio che lo mette fuori dai giochi per il resto del campionato. E ora la sua attuale squadra potrebbe anche fare un pensierino per Marko Arnautovic.

Gli esami hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro. Ciò significa che la stagione di Mauro Icardi è da considerarsi conclusa dopo 14 partite, già condite da 6 goal. Che sarebbe stato un anno difficile per Icardi si era già capito. Prima la crisi con Wanda (sì, è vero, si sono lasciati e ripresi mille volte, ma stavolta sembra che lei sia trovata un altro partner fisso) poi l’arrivo di Osimhen a Istanbul… Nessuno però poteva aspettarsi un epilogo così duro e repentino.

Icardi è uscito in barella l’altra notte, durante la sfida di Europa League vinta dal suo Galatasaray sul Tottenham con una doppietta dell’ex Napoli Osimhen. L’argentino era arrivato in Turchia nel settembre del 2022, dopo essere finito ai margini del PSG. Ceduto in prestito al Galatasaray, Maurito si è preso subito la scena, con 22 reti e la vittoria del campionato.

In Turchia si sono talmente innamorati dell’argentino da fare i salti mortali per acquistarlo a titolo definitivo. Magari Icardi avrebbe voluto tornare in Italia, ma alla fine è rimasto a Istanbul e nella stagione 2023-2024 ha fatto ancora meglio dell’anno precedente, segnando 25 goal e laureandosi capocannoniere e di nuovo campione in Super Lig.

Dopo l’infortunio choc il Galatasaray pensa ad Arnautovic

Ma adesso in Turchia si interrogano anche su come continuare a risultare competitivi in Turchia e in Europa senza un attaccante di livello come l’argentino. In rosa hanno Victor Osimhen, Dries Mertens, l’ungherese Roland Sallai e il belga Michy Batshuayi, ma di questi ultimi due il mister Okan Buruk si fida poco. E non è dunque escluso che il club turco come potrebbe così provare a prendere un’altra punta a gennaio, anche perché c’è incertezza sulla permanenza Osimhen (che finora non ha dato grandi garanzie dal punto di vista fisico).

Ecco perché è possibile che i turchi possano bussare anche alla porta dell’Inter, chiedendo Marko Arnautovic. L’austriaco è in scadenza, per cui potrebbe bastare un’offertina da 2 milioni o giù di lì per convincere il club nerazzurro. Più complicato, invece, sarebbe trovare un’intesa con l’attaccante ex Bologna e West Ham. L’austriaco, già quest’estate, ha lasciato intendere di non voler giocare nel campionato turco, quando è stato cercato dal Fenerbahce e dal Besiktas. L’infortunio choc di Icardi potrebbe però aprire nuovi scenari per Arnautovic…

Se per esempio i turchi del Galatasaray dovessero offrirgli un contratto fino al 2026 e la garanzia di titolarità, Marko potrebbe cambiare idea su un finale di carriera sul Bosforo. All’Inter, ormai, ha pochissimo spazio. Dopo aver deluso in più occasioni, anche se difeso a oltranza da compagni e allenatore, Arnautovic sa di essere un’ultima scelta.

Chi non ha dubbi sull’importanza di Arnautovic è il tecnico della nazionale austriaca Ralf Rangnick, che neanche stavolta ha rinunciato al trentacinquenne per le due prossime partite della UEFA Nations League (la prima contro il Kazakistan e la seconda contro la Slovenia).

“Anche prima dell’ultima pausa Marko è arrivato con poche partite giocate e per noi è stato eccezionale“, ha spiegato il ct austriaco. “Abbiamo la possibilità di inserire giocatori per ogni evenienza nella nostra rosa“.