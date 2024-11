Inzaghi contro Conte, sorpresa nei precedenti: chi è in vantaggio, Inter sempre .. decisiva

Il big match tra Inter e Napoli è anche la sfida tra Simone Inzaghi e Antonio Conte, i due allenatori che hanno vinto gli ultimi due Scudetti nerazzurri. Ecco chi è in vantaggio nei precedenti. C’è sempre l’Inter di mezzo

Tra Inter e Napoli in palio c’è la vetta della classifica nel big match di domenica 10 novembre a San Siro, l’ultimo prima della pausa per le nazionali per gli impegni di Nations League e qualificazioni mondiali.

Con una vittoria, l’Inter avrebbe la possibilità di superare i partenopei in classifica e prendersi la vetta in solitaria della graduatoria, ripetendo quanto visto già un anno fa nello stesso periodo della stagione con l’epilogo finale che tutti conosciamo. Per Antonio Conte, una sfida carica di emozioni. Per la prima volta, infatti, l’ex allenatore nerazzurro affronterà l’Inter da avversario, a tre anni dall’addio sancito dopo la vittoria dello Scudetto 2020-2021.

Non sarà invece la prima volta in cui Conte e Inzaghi si sfideranno. Sono quattro finora i confronti diretti tra i due allenatori con l’Inter sempre coinvolta. Uno in particolare merita di essere ricordato in quanto decisivo per le sorti nerazzurre in quel campionato.

Conte contro Inzaghi, tutti i precedenti

Conte e Inzaghi si sono sfidati nel biennio in cui il tecnico salentino è stato l’allenatore dell’Inter mentre Inzaghi era ancora alla Lazio prima di prendere il posto del collega sulla panchina nerazzurra dopo il brusco addio dell’estate 2021.

Il primo match tra Conte e Inzaghi e un Inter-Lazio del settembre 2019, vinto dai nerazzurri a San Siro di misura con gol di D’Ambrosio su assist di Biraghi. Inzaghi e la Lazio hanno avuto invece la meglio nel match di ritorno all’Olimpico con un 2-1 in rimonta con i gol di Immobile e Milinkovic a vanificare il vantaggio iniziale di Young. Una serata memorabile quella del 16 febbraio 2020 per i bianconcelesti di Inzaghi, lanciatissimi in un’inaspettata lotta Scudetto con la Juve di Sarri prima dello stop del campionato per la pandemia.

Quella del pre lockdown è stata l’unica vittoria di Inzaghi contro Conte. Nel campionato 2021-2022, quello del 19esimo scudetto nerazzurro, Lazio e Inter pareggiano 1-1 all’andata all’Olimpico (vantaggio di Lautaro e pari di Milinkovic) mentre al ritorno, disputato il 14 febbraio 2021, vittoria dei padroni di casa per 3-1.

La doppietta di Lukaku e un altro gol di Lautaro permettono all’Inter di superare in classifica il Milan di Pioli, sconfitto il giorno prima 2-0 dallo Spezia. Da quella domenica, l’Inter di Conte si prenderà la vetta senza più lasciarla fino alla conquista del Tricolore, arrivata con ampio anticipo rispetto alla conclusione del campionato.