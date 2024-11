L’Inter risponde al Milan: il nuovo Camarda arriva dalla Serbia

Francesco Camarda è uno degli attaccanti emergenti più forti in circolazione: l’Inter può rispondere al Milan con un talento dalla Serbia

Il Milan potrebbe aver dato una svolta alla sua stagione con la prestigiosa vittoria in Spagna al Real Madrid con il risultato di 1-3. Nella gestione Fonseca, però, non si può pensare solo al presente, ma anche al futuro del club, che passerà anche dai piedi, dalla testa e dal talento di Francesco Camarda.

Il giovane bomber è andato a pochi centimetri dal gol in Champions League all’esordio, scatenando un intero stadio prima che intervenisse il Var per fuorigioco. Nel corso dei prossimi mesi, avrà altre occasioni per mettersi in evidenza, ma la certezza è che le sue qualità non siano in discussione e che un bel pezzo del futuro dei rossoneri passi da lui.

L’Inter, però, non vuole restare a guardare: Oaktree ha dato mandato a Marotta e Ausilio, ma anche a tutta la dirigenza, di individuare profili giovani su cui investire, con il chiaro obiettivo di ringiovanire il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi. Tra questi, potrebbe esserci un talento serbo che conoscono in pochi, ma che sta già rubando l’attenzione dei nerazzurri, oltre che di diversi club europei.

L’Inter mette gli occhi su Cvetkovic: il bomber arriva dalla Serbia

Mihajlo Cvetkovic potrebbe essere uno dei nomi da sottolineare in rosso sui taccuini di Piero Ausilio nei prossimi mesi. Parliamo di un attaccante alto 175 centimetri, con una struttura fisica ancora tutta da formare, un po’ come Camarda. È un classe 2007, ha solo 17 anni, ma grandi qualità tecniche, che mette costantemente in evidenza con la maglia del Cukaricki.

Ha già giocato 14 partite in campionato mettendo a segno quattro gol e la sensazione è che i margini di miglioramento siano davvero ampi per un ragazzo che ha anche mostrato grande duttilità nel reparto avanzato. Può giocare da esterno offensivo a piede invertito, da trequartista e anche da seconda punta, anche se il suo ruolo principale resta quella del nove atipico, con un grande fiuto per il gol.

Per ora resta solo un’idea per l’Inter, che continuerà a monitorare le sue prestazioni, anche se il prezzo è ancora relativamente basso, visto che il suo contratto scadrà al 1 giugno 2026. Per una manciata di milioni, i nerazzurri potrebbero portare a casa un grande talento, che potrebbe rifinire la sua crescita in Italia.