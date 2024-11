Inter-Napoli, la tattica di Inzaghi e la reazione dopo il gol: “Imperdonabile”

Il primo tempo tra Inter e Napoli è stato parecchio complicato da gestire per la Beneamata: c’è chi dice se la prende con la squadra per il gol subito

L’Inter deve vedersela con una delle squadre più ostiche del campionato nell’ultima partita prima della sosta, quella contro il Napoli. Finora i nerazzurri hanno tenuto il possesso del pallone, hanno creato gioco e trame interessanti, ma sbattendo spesso contro una fase difensiva molto chiusa, in stile Antonio Conte.

Il tecnico leccese ha creato delle linee molto strette, che non stanno permettendo di trovare spazi a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, merito anche di un’ottima prestazione da parte di Alessandro Buongiorno. La risposta di Inzaghi è stato un elastico continuo sulla fascia destra.

L’allenatore nerazzurro si è sgolato per gran parte del primo tempo per chiedere a Pavard di restare alto. In questo modo, anche Kvaratskhelia è costretto ad abbassare la sua posizione ed è meglio tenerlo lontano dalla porta. Dopo la rete di McTominay, però, la partita è ulteriormente cambiata, con la Beneamata che ha fatto sempre più fatica a creare chance.

L’errore dell’Inter e il gol di McTominay: cosa è successo

L’arguzia di Conte si è vista tutta in un calcio d’angolo a favore che è stato preparato nella miglior maniera possibile. La palla di Kvaratskhelia è stata crossata leggermente al di fuori dell’area di rigore, dove era pronto Rrahmani a fare da sponda per McTominay, in anticipo su Dumfries e pronto a ribadire in rete.

Lo schema ha sicuramente funzionato e ora permetterà ai partenopei di continuare a chiudere ogni spazio e ripartire in contropiede, un vantaggio non da poco in un big match. E infatti gli ospiti sono esplosi in una grande esultanza, in cui Lukaku è parso uno dei più scatenati.

Oltre ai meriti del Napoli, però, c’è anche da sottolineare gli errori dell’Inter e l’ha fatto subito dopo lo 0-1 anche Pierluigi Pardo: “È imperdonabile subire un gol con due tocchi in area di rigore così ravvicinati”, ha detto il commentatore di ‘DAZN’. E siamo certi che anche Inzaghi non sia molto contento.