Inter-Napoli, spoilerato il risultato finale: “Conte a Milano…”

Tra gli addetti ai lavori tiene banco la supersfida di San Siro tra nerazzurri e partenopei: la ‘profezia’ su Conte porta all’inevitabile pronostico

Ci siamo. Mancano ormai poche ore alla sfida scudetto tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte, con i padroni di casa che in un San Sito esaurito in ogni ordine di posto, proveranno a riprendersi la vetta della classifica dopo esser stati anche a -4 da Lukaku e compagni.

Le due squadre arrivano al match con umori abbastanza differenti. Nell’ultima gara di campionato la capolista ha perso 0-3 tra le mura amiche del ‘Maradona‘, al cospetto della sempre più lanciata Atalanta. Sebbene forse il risultato sia un po’ bugiardo rispetto a ciò che si è visto in campo, è scattato una sorta di allarme in casa Napoli.

La creatura del tecnico salentino, che aveva subìto appena 2 gol nelle ultime 9 apparizioni in Serie A, ne ha presi tre in una volta sola. E in casa, per giunta. Alla seconda prova del fuoco contro una big – la prima, al ‘Meazza‘ contro il Milan, era stata brillantemente superata – il Napoli ha fallito l’obiettivo di proseguire nella sua fuga scudetto.

Secondo qualcuno però questo non vuol dire che, come si dice in gergo, il Napoli di Conte sia una meteora già svanita nella galassia del campionato. Tutt’altro. Ne è particolarmente convinto Giancarlo Padovan, l’ex Direttore di Tuttosport, che ha detto la sua sul big-match ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale‘.

Inter-Napoli, la ‘profezia’ di Padovan sul big match Scudetto

“Inter-Napoli è una sfida scudetto. Non deciderà in alcun modo il campionato, ma questa il Napoli non la perde. Conte può sbagliare una partita, ma non ne sbaglia due. Sono convinto che la lotta tra nerazzurri e partenopei proseguirà per tutta la stagione. Dopo Verona dissi che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto. Non è successo niente, secondo me non perde a Milano e lotterà per il titolo fino alla fine“, ha esordito il giornalista.

“Lukaku è in ritardo di condizione, non ha fatto la preparazione. È un giocatore pesante che domenica scorsa ha giocato in maniera monocorde, costantemente spalle alla porta. Troppo poco. Avesse potuto mettere Osimhen, avrebbe giocato in profondità e avrebbe bucato l’Atalanta. Aspettiamo che Lukaku entri in forma e siamo concentrati sul fatto che Antonio Conte abbia tante frecce al proprio arco“, ha concluso Padovan. Che evidentemente, tra gli scongiuri dei napoletani all’ascolto, non nutre molta fiducia nelle capacità dell’Inter di fare suo il match…