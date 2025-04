Isak Hien è uno dei nomi forti per la difesa dell’Inter sul calciomercato: arriva un nuovo segnale decisivo da Milano sull’operazione

Una delle priorità dell’Inter per la prossima sessione di calciomercato è l’arrivo di un nuovo centrale che possa piazzarsi proprio nel cuore della difesa. La carta d’identità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij richiede un investimento importante in quella zona di campo e diversi nomi sono finiti nel mirino del club nerazzurro per blindare la retroguardia a tre nel prossimo futuro.

Il profilo di Isak Hien è in lista da mesi, precisamente dallo scorso autunno. Sulla carta, infatti, ha tutte le caratteristiche che cerca Simone Inzaghi in quella zona di campo. È un abile marcatore, bravo nel gioco aereo e ha imparato la gestione uomo contro uomo a tutto campo con la scuola Gasperini.

In più, è ancora decisamente giovane e conosce bene il campionato italiano, altre peculiarità care a Marotta e a Oaktree, che ha come priorità abbassare l’età media e il monte ingaggi. Nelle ultime ore, però, sono arrivati segnali piuttosto negativi sull’operazione, che difficilmente decollerà nel prossimo calciomercato estivo.

Hien si allontana dall’Inter: i motivi

Secondo quanto appurato da Interlive.it, gli alti costi e le richieste dell’Atalanta sono un freno non indifferente all’affare. I bergamaschi non hanno necessità di cedere i loro titolari e sono ben consapevoli del valore che ha Hien nel percorso della squadra, in un reparto che negli anni ha avuto tanti stravolgimenti in quel ruolo.

Per questo, una cessione sarebbe valutata dai 30 milioni di euro in su, troppi secondo l’Inter, che preferirebbe investire per calciatori ancora con tanti margini di miglioramento e magari da formare del tutto, anziché su big di dirette rivali da pagare a peso d’oro. È giusto tenere Hien in lizza per il ruolo di centrale, ma nelle gerarchie non è più ai primi posti.

Secondo quanto ci risulta, restano caldi i nomi di Beukema e De Winter, che costano un po’ meno nel complesso e che, secondo l’Inter, potrebbero avere più margini di crescita a Milano. Inoltre, sotto il profilo tecnico, Hien si è concesso degli errori nell’ultimo periodo che hanno fatto storcere un po’ il naso. Un investimento del genere avrebbe avuto senso per Bremer o Buongiorno, ma per la dirigenza nerazzurra Hien non può essere considerato a quel livello.