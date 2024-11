Pagelle e tabellino Inter-Napoli 1-1: Acerbi ferma Lukaku, Lautaro sbaglia tutto

Voti, top e flop del big match del ‘Meazza’ valevole per la dodicesima giornata di Serie A

È finita 1-1 la sfida Scudetto tra Inter e Napoli. Calhanoglu ha risposto al vantaggio di McTominay con missile da fuori area su cui Meret avrebbe forse potuto fare qualcosa in più.

Nella ripresa il turco ha fallito il possibile due a uno calciando sul palo il rigore assegnato da Mariani per il contatto tra Anguissa e Dumfries. Negli ultimi secondi del match Simeone si mangia il gol vittoria. Conte resta a +1 in testa.

Pagelle e tabellino Inter-Napoli

TOP

ACERBI – Alla lunga prende le misure a un Lukaku lasciato poi molto solo. Sul belga se la cava anche a livello tecnico. Ritorno prezioso.

DIMARCO – Sfiora il gol al volo (palla su palo esterno) e, soprattutto nella ripresa, è una spina nel fianco per il Napoli. Ormai è insostituibile quanto Calhanoglu.

FLOP

LAUTARO – A inizio ripresa si divora un’occasione da gol enorme. Non gli riesce nulla, e non è la prima volta quest’anno. Davanti l’Inter quasi gioca con un uomo in meno.

MKHITARYAN – Finisce nella rete di centrocampo del Napoli. Non incide mai.

TABELLINO INTER-NAPOLI 1-1

22′ McTominay, 43′ Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6, Acerbi 7, Bastoni 6 (88′ De Vrij s.v.); Dumfries 6,5, Barella 6, Calhanoglu 7 (81′ Zielinski s.v.), Mkhitaryan 5, Dimarco 7 (81′ Darmian s.v.); Thuram 6,5 (81′ Taremi s.v.), Lautaro 4 (88′ Arnautovic s.v.). All.Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret 5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 6, Buongiorno 6, Olivera 6; Anguissa 6,5, Gilmour 6,5 (59′ Lobotka 6), McTominay 6,5; Politano 5,5 (83′ Ngonge), Lukaku 6,5 (76′ Simeone 5,5), Kvaratskhelia 6,5. All.Conte

ARBITRO: Mariani di Aprilia

AMMONITI: Inzaghi, Dumfries

NOTE: rigore sbagliato da Calhanoglu al 74′