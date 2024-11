Rinforzo per Inzaghi in attacco: confermata l’anticipazione di InterLive

Uno dei primi colpi per il 2025 riguarderà l’attacco: Inter, ci siamo, ecco le conferme sull’attaccante per mister Inzaghi

Non c’è tempo da perdere: in casa Inter l’attenzione è già tutta rivolte alle mosse che – in sede di calciomercato – porteranno le attese novità alla corte di Simone Inzaghi. Dalla ricerca di un nuovo centrale difensivo alla questione riguardante il vice Calhanoglu, fino a quello che era e rimane il tema più caldo per i nerazzurri.

Sembra ormai chiaro che la dirigenza di Viale della Liberazione abbia segnato una priorità per la prossima stagione: quella della firma di un grande attaccante. I nomi moltiplicatisi nei tempi sono stati parecchi, su tutti quel Jonathan David in scadenza a fine giugno con il Lille che piace a mezza Europa.

Ma non vi è solo il canadese ad attirare l’attenzione di Marotta e Ausilio. Prima bisognerà sfoltire la rosa, lasciar partire quei giocatori che non rientreranno nei piani di Inzaghi. Si parla ovviamente di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, ad un passo dall’addio all’Inter lo scorso agosto e che invece si sono ritrovati a vivere una stagione da comparse o anche meno.

Una doppia scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2025 e la possibilità, per i vertici nerazzurri, di alleggerire non poco il monte ingaggi: sia l’austriaco che l’argentino guadagnano circa 3,5 milioni di euro a stagione.

A tal proposito uno dei nomi che sembrerebbe in pole position per arricchire il reparto avanzato potrebbe arrivare da lontano. Conferma rilevante, in tal senso, alle anticipazioni della redazione di ‘Interlive.it’ su un gioiello che sarebbe una vera e propria perla da consegnare all’allenatore piacentino a fine stagione.

Sorpresa Inter: è lui l’attaccante del futuro

Si parla di Ricardo Pepi, attaccante in forza al PSV Eindhoven che la dirigenza nerazzurra sta seguendo da tempo. A confermare l’indiscrezione lanciata da ‘Interlive.it’ è il portale ‘dosisfutbolera.com‘ che sottolinea il forte interesse dell’Inter per il gioiello americano.

Secondo quanto riportato, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe intenzione di avvicinarsi e monitorare in maniera attenta le prestazioni dell’ex Groningen che in Olanda – in questo momento – sta facendo ottime cose.

5 gol in 10 gare di Eredivisie, 6 totali in 14 apparizioni con una media pazzesca: una rete ogni 73′ di gioco. Per arrivare al 21enne di El Paso, Marotta potrebbe offrire una cifra vicina ai 15 milioni di euro: un investimento che, secondo le nuove linee di mercato dettate da Oaktree, sarebbe più che giustificato.

D’altronde si tratta di un classe 2003 che ha già all’attivo quest’anno due presenze in Champions League e che da campioni come Thuram, Lautaro Martinez e Taremi potrebbe imparare molto. Una suggestione di mercato che rischia di trasformarsi in qualcosa di decisamente più concreto.