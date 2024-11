Annunciato il prossimo affare a zero: “Preferisce l’Inter alla Juve”

Clamorosa indiscrezione di mercato sul possibile nuovo colpo gratis di Marotta: il gioiello preferirebbe i nerazzurri alla Juve

Da una parte un formidabile attaccante che, a forza di rumors, corteggiamenti, abboccamenti ed ipotesi talvolta fantascientifiche, è arrivato davvero alla fatidica prima data utile per sottoscrivere un pre-contratto con un nuovo club. Dall’altra, l’Inter. E soprattutto Beppe Marotta. Ovvero il Re incontrastato dei colpi a costo zero.

Chiedere, per informazioni, alla gioia dei tifosi nerazzurri che negli ultimi anni hanno applaudito le gesta di Calhanoglu, Mkhitaryan, Onana, Thuram. E da questa stagione anche quelle di Zielinski e Taremi. Tutta gente arrivata a Milano senza che sia stato necessario pagare il costo del cartellino.

L’ultimo sogno dell’abile dirigente nerazzurro è un prodotto del sempre più fiorente calcio nordamericano. Che già annovera tra le sue fila profili di altissimo livello come lo statunitense Cristian Pulisic. O Alphonso Davies, per allargare il discorso al Canada.

Già, proprio dal Canada, come nazionalità s’intende, arriva il nuovo grande obiettivo del club meneghino. Un attaccante prolifico, capace di andare a segno già 50 volte nelle ultime due stagioni e spiccioli con la maglia del Lille. Uno che qualche settimana fa, all’Estadio Civitas Metropolitano di Madrid, ha colpito per ben due volte l’undici di Simeone. Lo stesso che nell’ultima giornata di Champions ha trafitto anche la Juve, uno dei club che da più tempo segue con interesse il classe 2000.

Jonathan David, c’è la svolta: Inter in cima ai suoi pensieri

Secondo Elvin De Fazio, giornalista de ‘L’Equipe’, intervenuto a Juve Zone programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, Jonathan David potrebbe preferire l’Inter alla Juve per ragioni di natura tattica. Fermo restando che la concorrenza per arrivare all’attaccante nativo di Brooklyn si sta facendo progressivamente sempre più agguerrita, i nerazzurri si farebbero preferire ai bianconeri come sviluppo dell’azione offensiva e come modulo di gioco.

“David è un attaccante fortissimo, ma nel sistema di Thiago Motta farebbe fatica perché non avrebbe tantissimi palloni. In Serie A Jonathan farebbe facilmente 20 gol. Come sistema di gioco direi che per lui sia meglio l’Inter, che ha un attacco a due punte“, ha annunciato De Fazio.

Come detto, fermo restando che il patron del Lille – bottega da sempre carissima ma alla fine non impossibile da scardinare – continua a sostenere la volontà di prolungare il contratto del suo gioiello oltre la deadline del 30 giugno 2025, i problemi per arrivare al calciatore non sono pochi.

C’è la concorrenza di club stranieri, come anticipato. E ci sono le richieste economiche di David. Il canadese chiede molto tra commissioni (c’è chi parla addirittura di 10 milioni per i suoi agenti) e ingaggio (circa 6 milioni a stagione). L’Inter, alla fine, potrebbe guardare altrove. Nonostante la posizione di vantaggio nei confronti della Juve e la conclamata abilità di Marotta nel concludere affari di questo tipo.