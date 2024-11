Il sogno di Inzaghi è all’Atalanta: assalto Inter per giugno

Un colpo da capogiro, così l’Inter è pronta a chiamare l’Atalanta: è il sogno di Inzaghi per la prossima estate

Il calciomercato è un argomento già caldissimo in casa nerazzurra. Beppe Marotta ha ben chiare le idee per rinforzare la rosa dell’Inter. Ed intanto Simone Inzaghi, dopo aver ‘salutato’ definitivamente la possibilità di approdare al Manchester United che ha preso Amorim, avrebbe già in mente un grandissimo colpo per la prossima stagione.

Nonostante un mercato estivo oculato, permangono alcune criticità nel gruppo a disposizione del tecnico di Piacenza. In difesa, soprattutto, visto che l’età avanza e nonostante i recenti rinnovi annuali di Darmian e Acerbi, la firma di un centrale di grande spessore rimane un’opzione prioritaria nei pensieri di Marotta. Il presidente dell’Inter segue con grande interesse Kiwior dell’Arsenal, con la suggestione prestito che potrebbe fare al caso delle esigenze nerazzurre.

In attacco attenzione a Correa e Arnautovic, due pedine ormai fuori dai piani di Inzaghi e che nel mese di gennaio davanti alla giusta proposta potrebbero fare le valigie e salutare la Milano nerazzurra con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale. Ma le manovre corpose, quelle che rischiano di cambiare volto alla squadra campione d’Italia in carica, avverranno in estate. A fine stagione, a bocce ferme, quando andranno valutate le possibilità economiche e su chi investire il tesoretto derivante dalle prossime cessioni.

Dall’Atalanta all’Inter: 40 milioni per la firma

Il sogno di Simone Inzaghi, ora come ora, sarebbe in casa Atalanta. Un affare da urlo che può davvero far fare il salto di qualità ad un centrocampo che – ad oggi – è già tra i più forti d’Europa.

La Milano nerazzurra chiama e, da Bergamo, potrebbe arrivare un pezzo da novanta. Si tratta del brasiliano Ederson, ultima suggestione in casa Inter da consegnare a Inzaghi durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Il 25enne di Campo Grande è da anni un punto di riferimento per mister Gasperini, con numeri di tutto rispetto ed una qualità offerta in mezzo al campo decisamente notevole. Caratteristiche, tecniche e atletiche, che farebbero comodissimo a Inzaghi, soprattutto se come sembra Asllani dovesse fare le valigie e dire addio all’Inter.

Ederson è sotto contratto fino al 30 giugno 2027 ed il suo stipendio è decisamente alla portata del club di Oaktree: 2 milioni netti a stagione che a Milano, di certo, verrebbero incrementati.

D’altro canto quella della ‘Dea’ è una bottega carissima: non sarà affatto semplice convincere la dirigenza atalantina a lasciarlo partire. Non per meno di 40 milioni di euro, proprio l’offerta che Marotta e Ausilio hanno in mente di mettere sul tavolo per portare il gioiello verdeoro alla corte di Inzaghi. L’anno scorso Ederson ha contribuito alla conquista dell’Europa League collezionando ben 53 presenze complessive, praticamente sempre schierato da Gasperini, con 7 reti ed 1 assist all’attivo.