L’Inter può riportarlo a casa: fondamentale per questioni di liste

Un’idea che, per la questione liste, può subire un’improvvisa accelerata: è lui il prescelto per vestire ancora la maglia dell’Inter

La sosta per gli impegni delle Nazionali servirà a ricaricare le energie psicofisiche in casa Inter, a maggior ragione dopo l’impegnativa sfida di San Siro contro il Napoli. Al ritorno in campo gli uomini di Inzaghi dovranno vedersela con il Verona, pochi giorni prima del match di Champions League con il Lipsia.

Ma questa pausa servirà anche a fare ordine tra le idee che, specialmente in ottica calciomercato, caratterizzeranno le mosse future della dirigenza di Viale della Liberazione. Diversi i nodi da sciogliere, praticamente in ogni zona del campo, in vista della stagione 2025/26.

A gennaio l’Inter difficilmente opererà in maniera corposa, ogni intervento di un certo peso sarà proiettato alla stagione che verrà. In difesa dirà probabilmente addio a zero de Vrij, mentre Acerbi e Darmian dovrebbero rimanere a Milano almeno fino all’estate 2026.

Il rinnovo di Denzel Dumfries dovrebbe diventare ufficiale a breve, ormai non sembrano esserci più dubbi: l’olandese è in scadenza a fine stagione e su di lui si sono rincorse parecchie indiscrezioni, soprattutto dalla Premier League.

E se in attacco l’accoppiata Correa-Arnautovic ha ormai i mesi contati – per la sostituzione il sogno estivo è sempre Jonathan David del Lille – parallelamente c’è un’opzione suggestiva che parla di un ritorno in maglia nerazzurra.buo

Ritorno all’Inter per le liste: sorpresa a giugno

Il passato lo ha visto, seppur per poco, vestire la maglia nerazzurra. Le giovanili, poi il passaggio al Pescara fino alla consacrazione da tre anni a questa parte con il Cagliari. Gabriele Zappa, eroe rossoblù nel 3-3 all’Unipol Domus, con una straordinaria doppietta rifilata al Milan.

In particolare la rete del minuto 89 ha gelato i rossoneri, regalando agli isolani un punto fondamentale per la lotta salvezza. 24 anni, il contratto di Zappa con il Cagliari scadrà il 30 giugno 2025: a zero, sarebbe un buonissimo affare. Un laterale di grande corsa e qualità che ha nelle gambe tecnica e gol: una pedina imprescindibile per la squadra di Nicola nella quale quest’anno è stato praticamente sempre titolare.

I nerazzurri potrebbero puntarvi sia per le sue indiscutibili doti che per la possibilità di tesserarlo come prodotto del vivaio nerazzurro, utile per le liste della prossima stagione. L’anno scorso con il Cagliari ha racimolato 41 presenze con 1 rete e 3 assist: al momento ha già fatto meglio dal punto di vista realizzativo. Zappa, lato stipendio, sarebbe ancor di più un affare: al momento guadagna appena 300mila euro a stagione, potrebbe rappresentare la sorpresa sulla corsia di destra e – all’occorrenza – anche al centro della difesa.