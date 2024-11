Mercato bloccato e un anno senza coppe: “La Uefa sanzionerà la Juve”

Indiscrezione da brividi per i tifosi della Juventus, quella formulata dal giornalista sulla situazione finanziaria dei bianconeri in base a quanto emerso nell’ultima assemblea degli azionisti

Con la pausa per le Nazionali di novembre, si è conclusa di fatto la prima parte della stagione per i club di Serie A. Dopo 12 giornate di campionato e 4 partite nei gironi delle coppe europee è già tempo dei primi bilanci.

La classifica, al momento, ci restituisce una situazione inedita con ben sei squadre racchiuse in appena due punti nei primi sei posti della classifica. Con il pari contro il Napoli, l’Inter ha fallito il sorpasso in vetta sui partenopei. Un pareggio che ha permesso alla Juventus, vittoria nel Derby contro il Torino, di accorciare le distanze su entrambe, portandosi a -2 dal primo posto.

Un bilancio positivo fino a questo momento per Thiago Motta. Nonostante infortuni e conseguenti indisponibilità di alcuni dei titolari (Bremer e Gonzalez su tutti), i bianconeri sono in piena corsa per le posizioni di vertice del campionato e con 7 punti nel girone di Champions League possono ancora ambire a un posto tra le prime otto classificate che consente la qualificazione diretta agli ottavi.

Juve, l’ipotesi del giornalista dopo l’approvazione del bilancio

A proposito di bilanci, lo scorso 7 novembre, l’assemblea degli azionisti della Juventus ha approvato quello relativo al 2023-24 che si è chiuso con una perdita di 199 milioni, determinato in buona parte dalla mancata partecipazione alle coppe europee e da oneri non ricorrenti. “Senza questi fattori, il risultato sarebbe stato negativo solo per 70 milioni a conferma del trend in miglioramento del risultato economico“, ha commentato l’a.d. Maurizio Scanavino.

Il giornalista Paolo Ziliani si è soffermato sui risultati di bilancio della Juventus. Con un post su X che vi alleghiamo, Ziliani ha prospettato possibili sanzioni in ambito europeo per i bianconeri a causa delle perdite che restano molto elevate.

Ipotesi estreme quelle prospettate da Ziliani. Dalla Juve, nessun commento. I bianconeri sono stati già esclusi per un anno dalle coppe europee nella stagione scorsa per per il mancato rispetto del settlement agreement precedentemente stipulato con la UEFA. Esclusione che è seguita alla penalizzazione di 10 punti nel campionato 2022-23. In quella stagione, la Juve aveva conquistato la qualificazione in Champions League. Per effetto della retrocessione in classifica, il suo posto è stato preso dal Milan. Con la successione esclusione, i bianconeri hanno evitato di disputare la Conference, sostituiti dalla Fiorentina, poi finalista della scorsa edizione.