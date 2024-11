25 milioni e colpo in casa Lazio: l’Inter ci prova per giugno

In casa Inter si valuta un grande colpo durante l’estate 2025: occhio al gioiello della Lazio, è lui il prescelto

Pari e polemiche. Inter-Napoli si è chiusa lasciando dietro di sé strascichi non indifferenti. Il campo, per il momento, andrà accantonato per la sosta per gli impegni delle Nazionali. E in questa condizione di stallo, in attesa di tornare sul rettangolo di gioco per la sfida contro il Verona, in casa nerazzurra il pensiero è solo uno: il calciomercato.

Perché nonostante una sessione estiva oculata, fatta di colpi mirati e di grande spessore, le lacune nella rosa di Simone Inzaghi permangono. Soprattutto per quei mancati addii che non hanno lasciato spazio alle ultime operazioni che Marotta e Ausilio, a fine agosto, avevano in mente in concretizzare.

Cambierà tanto l’attacco, magari già a gennaio quando uno tra Arnautovic e Correa potrebbe fare le valigie con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale. Così come in difesa, reparto nel quale servirà probabilmente il più corposo investimento degli ultimi tempi: in tal senso, tra i tanti nomi cerchiati in rosso, rimane anche quello di Jakub Kiwior dell’Arsenal.

Gli impegni della dirigenza di Viale della Liberazione, però, potrebbero spostarsi direttamente in Serie A. Perché proprio dalla Capitale potrebbe arrivare un grande nome, un colpo di assoluto spessore che potrebbe far fare l’ennesimo salto di qualità alla mediana di Inzaghi.

Addio Lazio, c’è l’Inter: 25 milioni sul piatto

Da Roma a Milano, biglietto di sola andata. Uno scenario che Marotta e Ausilio potrebbero portare avanti in vista della prossima estate. Perché l’ultima idea della dirigenza nerazzurra porta al pilastro dei biancocelesti, Mattéo Guendouzi, per il centrocampo di Inzaghi.

Una mediana che proprio non riesce a prescindere da Hakan Calhanoglu ma che allo stesso tempo, con il turco tornato a quanto pare nel mirino del Bayern Monaco, potrebbe portare non poche novità in stagione della stagione 2025/26.

In tal senso a prescindere dal futuro dell’ex milanista, Guendouzi può essere una gradita sorpresa per il tecnico di Piacenza, che accoglierebbe a braccia aperte il 25enne francese. Un centrocampista di grande dinamismo in mezzo al campo, che spesso e volentieri prende parti alle azioni da gol della Lazio.

In scadenza il 30 giugno 2028, Guendouzi potrebbe partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro: è questa la proposta che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe mettere presto nero su bianco. Guendouzi percepisce 2,5 milioni di euro a stagione (è il terzo stipendio più elevato in casa Lazio, dietro solo a Zaccagni e Romagnoli) e rientrerebbe per costi ed età nei parametri imposti da Oaktree.

Il classe ’99, fino a questo momento, tra campionato e coppe ha racimolato 14 presenze con 1 gol ed 1 assist all’attivo. Un investimento che potrebbe valere la pena, dunque, per dare nuove possibilità a Inzaghi.