Mazzata Lautaro per Inzaghi: incubo Inter

Non è sicuramente un periodo semplice per quanto riguarda Lautaro. Le prestazioni non sono all’altezza e per l’Inter ritorna un incubo

Da una stagione dove Lautaro è stato assoluto protagonista sia con l’Inter che con l’Argentina ad un inizio di anno molto complicato soprattutto in nerazzurro. Si può riassumere così il 2024 (e parte del 2023) del capitano interista. Gli sforzi estivi in Coppa America il Toro li sta pagando a caro prezzo. Prestazioni non all’altezza della sua qualità e un’Inter che aspetta con ansia di poter contare sulla migliore versione del suo bomber.

Ad accentuare le difficoltà di Lautaro è anche l’assenza di un sostituto all’altezza. Taremi, Arnautovic e Correa, nonostante prestazioni positive, fanno molta fatica a trovare la via del gol. Così Inzaghi ha deciso di battere la strada della continuità dell’argentino nella speranza di trovare quella scintilla giusta. Al momento non è ancora arrivata ed ora si aspetta qualche settimana prima di portare il giocatore a rallentare un po’ con i ritmi e magari farlo entrare in condizione.

Le difficoltà di Lautaro sono evidenti in campo e vengono confermati anche dai numeri. Lo scorso anno erano 14 le reti messe a segno tra campionato e Champions League. Un bottino che l’argentino ha aumentato con il passare della stagione diventando uno dei principali artefici della vittoria dello Scudetto.

Inter: mazzata Lautaro, numeri impietosi

Se si guarda, invece, a quanto fatto in questa parte di stagione il confronto è davvero impietoso. Lautaro ha trovato la via del gol in solo sei occasioni. Si parla di una rete ogni 181 minuti in campionato. Per trovare un trend così negativo dell’argentino bisogna tornare al suo primo anno in nerazzurro. Ma a quei tempi era ancora un giovane argentino pronto ad esplodere. Ora, invece, si parla di uno dei migliori attaccanti in giro per il mondo e che nelle scorse settimane si è giocato il podio del Pallone d’Oro.

Un rendimento assolutamente negativo e che rischia di non essere migliorato in poco tempo. Lautaro, infatti, è stato convocato dall’Argentina e per l’Inter questo significa il ritorno dell’incubo della Nazionale. Inzaghi non avrà a disposizione il giocatore fino a pochi giorni dalla partita e quindi difficilmente ci sarà la possibilità per l’attaccante di allenarsi con regolarità.

Un ulteriore problema in una situazione già non semplice per lui, ma anche per l’Inter. Ad Appiano Gentile si spera di riuscire il Toro nel suo miglior formato nel minor tempo possibile. Un ritorno che consentirebbe a Thuram di rifiatare un po’.