Lautaro ‘ammazza’ Thuram: stop di oltre un mese

Momento non facile per l’attacco dell’Inter. Lautaro non sta attraversando un buon momento e questo non aiuta sicuramente Thuram

La ThuLa la scorsa stagione è stata l’arma in più dell’Inter. Lautaro e Thuram si sono trovati alla perfezione e questo ha permesso ai nerazzurri di dominare in campionato. La speranza dei tifosi era che questa coppia continuasse a fare sfracelli anche in questa annata, ma le prime risposte non sono state assolutamente positive.

Se per Thuram l’inizio di campionato è stato forse al di sopra delle aspettative almeno per quanto riguarda i gol fatti, Lautaro non ha mai raggiunto i suoi standard. Il ritiro saltato a causa della Coppa America e qualche piccolo acciacco non hanno permesso al Toro di arrivare al massimo della forma e questo ora lo sta pagando anche il suo compagno di reparto. Un momento non brillante che l’Inter potrebbe pagare non a breve, ma a lungo termine.

Inter: Lautaro mette in difficoltà Thuram, cosa succede

La coppia formata da Lautaro e Thuram lo scorso anno è stata forse la più prolifica del campionato. Discorso sicuramente diverso in questa stagione dove le difficoltà del capitano nerazzurro sono evidenti e il francese ora sta pagando lo sforzo che ha dovuto fare da inizio stagione. Dopo una partenza sprint, Thuram sta un po’ pagando gli straordinari che ha dovuto fare per sopperire ad un Lautaro non sicuramente brillante.

Nelle ultime partite il francese è sembrato meno lucido del solito e soprattutto non incisivo come nella prima parte di stagione. In Champions ha trovato il gol contro lo Young Boys da subentrato, ma in campionato è oltre un mese che non va in rete e quindi sono ormai cinque partite a secco (l’ultima marcatura risale alla tripletta al Torino del 5 ottobre).

Una assenza che l’Inter in queste gare ha sopperito con gol di altri giocatori, ma Inzaghi spera di poter contare il prima possibile su un Thuram in condizione. Lo abbiamo visto anche ieri contro il Napoli come il francese non ha più l’esplosività di un tempo. La situazione Lautaro e i sostituti non all’altezza sicuramente non lo hanno aiutato.