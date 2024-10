Mazzata Lautaro per Inzaghi: “Fino a dicembre”

Non arrivano buone notizie per Lautaro Martinez e Simone Inzaghi. L’argentino dovrà fare i conti con un problema fino a dicembre

Il settimo posto nella classifica del Pallone d’Oro consente a Lautaro di entrare ufficialmente tra i grandi a livello mondiale. Ma quella di Parigi è stata comunque una festa mesta. Il capitano nerazzurro in questo inizio di stagione sta facendo i conti con diverse difficoltà e questo non gli consente di vivere il periodo nella maniera più serena possibile. E il rischio è quello di andare avanti così ancora per diverse settimane.

Per ‘Tuttosport’, c’è un problema che Lautaro Martinez si porterà avanti fino al prossimo dicembre. Non sicuramente una buona notizia per Simone Inzaghi, che sperava di poter contare sul suo capitano a pieno servizio sin da subito. Ma sono in corso comunque delle riflessioni per capire meglio come gestire il periodo e se accelerare su alcune tempistiche.

Nessuno si sarebbe aspettato una prima parte di stagione così complicata per Lautaro. L’argentino ha saltato il ritiro estivo a causa della Coppa America e ad Appiano Gentile si immaginavano delle difficoltà, ma speravano di averlo al massimo della condizione nel giro di poco tempo. Ma in realtà non è così anche per colpa di qualche infortunio, che ha rallentato il processo di entrata in forma da parte del giocatore argentino.

Inter: Lautaro preoccupa Inzaghi, cosa sta succedendo

Il rischio è quello di averlo a mezzo servizio almeno fino a dicembre. In questo momento il calendario è pieno e per Inzaghi non ci sarebbe l’opportunità di consentire a Lautaro di lavorare una settimana insieme e provare piano piano a ritrovare la forma. Bisognerà aspettare la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese per rifiatare e portare l’argentino a sfruttare sette giorni per ritornare al massimo della sua condizione. Ma non è da escludere che il tecnico piacentino decida magari di coinvolgerlo nel turnover e fargli fare delle sedute particolari.

Di certo questa sarebbe una scelta abbastanza forzata e il momento non sembra essere quello giusto per rinunciare a Lautaro. Quindi l’ipotesi più probabile resta un Lautaro a mezzo servizio fino a dicembre e poi sfruttare la settimana di Coppa Italia per iniziare un programma di recupero e averlo al massimo della condizione a partire da gennaio. Una notizia non positiva per Inzaghi vista la necessità di non perdere altri punti per strada proprio fino al nuovo anno.