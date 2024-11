Nasce l’Inter 2025/26: cinque colpi da urlo

L’Inter è concentrata sugli attuali obiettivi sul campo, ma deve anche pensare al suo futuro: cinque colpi sensazionali per il prossimo anno

La squadra di Simone Inzaghi sta entrando nel vivo per la prossima stagione, ma è in corsa per tutti gli obiettivi, compreso il percorso in Champions League, che sta andando avanti a gonfie vele. Il tecnico di Piacenza nell’ultimo periodo ha cambiato passo, pareggiando solo contro Juventus e Napoli, ma mettendo a segno una serie di risultati utili che stanno spostando la classifica.

La dirigenza, però, deve anche lavorare al futuro e passa per diversi acquisti che potrebbero ulteriormente aumentare le qualità a disposizione dell’allenatore ex Lazio. Certo, non è facile coniugare le esigenze di campo ai paletti di Oaktree, per cui i margini di spesa non saranno enormi.

In ogni caso, abbiamo provato a creare una formazione che è un mix di diversi rumors sul calciomercato e di alcuni sogni dei tifosi nell’ultimo periodo: non mancano le sorprese.

Da Tonali a Jonathan David: i colpi desiderati per l’Inter 2025/26

In porta potrebbero non esserci grandi stravolgimenti: Martinez potrebbe superare Sommer, che comunque potrebbe restare per l’ultimo anno come secondo portiere. In difesa ci sarà da sostituire Stefan de Vrij e il nome più credibile – ma non così semplice da raggiungere – è quello di Jonathan Tah, su cui c’è un’ampia concorrenza. Contestualmente Tomas Palacios potrebbe partire in prestito.

A centrocampo i cambiamenti potrebbero non essere di poco conto: se partirà Asllani, occhio a Bernabé come vice Calhanoglu, mentre come mezzala Mkhitaryan potrebbe cedere il posto da titolare a Sandro Tonali, che molti tifosi dell’Inter vorrebbero vedere in nerazzurro. Anche sulle corsie esterne, però, c’è un botto che molti tifosi nerazzurri vorrebbero: Achraf Hakimi non è mai stato dimenticato e sarebbe un acquisto sensazionale sulla fascia destra.

In attacco ci sarà da metabolizzare, almeno a livello numerico, gli addii di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Al loro posto, il calciatore che piace di più è Jonathan David, per cui c’è un’ampia concorrenza dall’Italia e non solo. Infine, si dovrà cercare anche una quinta punta che potrebbe essere un giovane cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, su tutti Francesco Pio Esposito, già a quota sei gol in undici partite con la maglia dello Spezia in Serie B.