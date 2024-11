Rottura del crociato e stagione finita: cambia il futuro di Taremi

Il grave infortunio subìto dall’attaccante rischia di stravolgere il futuro all’Inter dell’iraniano: clamoroso scenario di mercato

Arrivato a Milano a parametro zero con un ritardo di 10 mesi rispetto ad un trasferimento – verso l’altra sponda del Naviglio però – che pareva cosa fatta nell’agosto del 2023. Mehdi Taremi non ha avuto quell’impatto che le prime apparizioni in maglia nerazzurra avevano lasciato presagire.

Fermato da un problema fisico proprio a pochi giorni di distanza dall’avvio ufficiale della stagione, l’ex Porto ha risposto ‘presente’ nelle prime occasioni che Inzaghi gli ha concesso per far rifiatare i due mostri sacri del suo attacco. La miglior gara della sua stagione, che a metà novembre consta comunque di 232 minuti in Serie A e di 335 in Champions, Taremi l’ha disputata contro la Stella Rossa Belgrado, nell’esordio casalingo della kermesse continentale. Dopo di che, quasi più nulla per l’iraniano.

Certamente di tutt’altro tenore la stagione di Mauro Icardi, per lo meno fino a quando il suo ginocchio non ha fatto ‘crack‘. È accaduto nelle battute finali del match di Europa League che il suo Galatasaray ha poi vinto 3-2 contro il Tottenham. L’uscita dal campo in barella, tra le lacrime, già aveva fatto temere il peggio. La diagnosi delle ore successive ha confermato i sospetti: rottura del legamento crociato del ginocchio e del menisco. E stagione finita.

Icardi ko: l’iraniano dell’Inter nel mirino dei giallorossi

L’infortunio di colui che, assieme agli ex napoletani Dries Mertens e Victor Osimhen, ha formato un tridente di tutto rispetto, non ha fermato le ambizioni dei giallorossi di Istanbul. Per sopperire alla lunga assenza del centravanti di Rosario, il Galatasaray starebbe pensando proprio al giocatore che, nei desideri di Inzaghi, avrebbe dovuto non far rimpiangere l’assenza di uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Già, al netto che un’eventuale partenza lampo di Taremi in direzione Turchia dovrebbe essere accompagnata, o meglio preceduta, da un altro arrivo alla Pinetina, poi bisognerebbe valutare la disponibilità di Taremi a trasferirsi in Turchia. Il gigante del calcio turco non avrebbe molti problemi ad onorare lo stipendio dell’attaccante pur di convincerlo a trasferirsi nella splendida città sullo stretto del Bosforo.