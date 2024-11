Champions, il super computer svela posizione e avversarie dell’Inter

Spunta una curiosa previsione sul cammino in Champions League dell’Inter. Ecco cosa può attendere i nerazzurri sia nel girone che nella fase a eliminazione diretta successiva

Prima parte di stagione conclusa per l’Inter, seconda in classifica sia in Serie A con un solo punto di svantaggio sul Napoli che nel girone di Champions League dove il gap è di due lunghezze dal Liverpool a punteggio pieno dopo quattro partite.

L’Inter disputerà la prossima sfida di Champions, martedì 26 novembre a San Siro contro il Lipsia, incredibilmente ultimo a zero punti e sempre sconfitto finora da Liverpool, Celtic, Juve e Atletico Madrid. Con un altro risultato positivo, l’Inter consoliderebbe la posizione tra le prime otto del girone che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare per i playoff riservati a chi si classifica dal 9° al 24° posto.

Difficile, al momento, pronosticare il possibile cammino dell’Inter in Champions. Ci ha provato un’elaborazione realizzata da Opta, il noto fornitore di dati statistici sul calcio e gli altri sport, dalla quale è scaturito quello che potrebbe essere il piazzamento finale dei nerazzurri e delle altre compagini nella prima fase.

Inter, la previsione sul piazzamento in Champions League

L’elaborazione di Opta ha incrociato i risultati ottenuti nelle prime quattro giornate di Champions con le restanti quattro partite che attendono le 36 squadre nel girone. Stando al risultato che è emerso, il Liverpool terminerebbe il girone al primo posto seguito proprio dall’Inter, seconda con una proiezione di 19.8 punti a 17.6. Terzo posto per lo Sporting Lisbona, seguito da Barcellona e Borussia Dortmund. Fuori dalla top five, in sesta posizione potrebbe finire il Manchester City con l’Atalanta settima e il Monaco ottavo e ultimo a ottenere il pass diretto per la seconda fase.

Dalla nona posizione in poi, proiezione favorevole per il Milan che, stando alla previsione di Opta, potrebbe chiudere al tredicesimo posto dietro a Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa e al sorprendente Brest.

I rossoneri precederebbero addirittura il Bayern Monaco (14°), l’Atletico Madrid, la Juventus e il Real Madrid, piazzati dalla 17esima alla 19esima posizione. Opta prevede una qualificazione in extremis per il PSG che chiuderebbe 24esimo, all’ultimo posto utile per passare ai playoff. Oltre a quelle citate, le altre compagini che accederebbero agli spareggi sono Celtic, Lille, PSV, Stoccarda, Benfica e Dinamo Zagabria.

Per Opta il Bologna sarà eliminato con il 31esimo posto finale. Insieme ai felsinei, sarebbero fuori dalla seconda fase Feyenoord, Lipsia, Salisburgo, Sparta Praga, Bruges, Girona, Shakthar, Sturm Graz, Stella Rossa, Young Boys e Slovan Bratislava, quest’ultime a chiudere la graduatoria.

Attenzione anche alla possibile proiezione degli ottavi finale nei quali l’Inter, da seconda classificata, potrebbe ritrovarsi contro una tra Celtic, Lille, Juventus e Atletico Madrid, al momento destinate ai playoff tra la 15esima e la 16esima in classifica contro la 17 e la 18 nella graduatoria del girone.