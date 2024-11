Come sta Carlos Augusto e quando tornerà a disposizione di Inzaghi

Condizione in miglioramento per l’esterno nerazzurro andato incontro ad infortunio, Inzaghi aspetta di riaverlo il prima possibile. Ecco cosa filtra dall’ultimo allenamento tenuto dall’Inter ad Appiano Gentile

Riposo per alcuni, fatica doppia per altri. Dipende dai punti di vista. Questa dicotomia è ormai propria dei momenti in cui i calciatori si trovano a dover fare i conti con la sosta nazionali, ridondante in vari momenti nell’arco della stagione regolare.

L’Inter ha dalla sua diversi calciatori impegnati sui fronti internazionali e questi, inevitabilmente, verranno tenuti sotto osservazione nella speranza di scongiurare possibili fastidi fisici in vista della ripresa dei giochi di campionato della prossima settimana, quando i nerazzurri dovranno affrontare il Verona. Quanti invece sono rimasti a Milano perché fuori dagli schemi tattici dei commissari tecnici delle rispettive rappresentative nazionali hanno svolto regolare seduta d’allenamento sui campetti della Pinetina di Appiano Gentile, alle dipendenze dello staff di Simone Inzaghi.

Fra i presenti c’era anche Carlos Augusto, reduce dall’infortunio che lo aveva colpito nel corso dei minuti iniziali della sfida giocata dall’Inter contro lo Young Boys dello scorso fine ottobre. Il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra sembra ormai soltanto un brutto ricordo, sebbene ciò lo abbia costretto a rinunciare a ben cinque partite consecutive fra campionato e Champions League, lasciando anche Inzaghi a corto di opzioni sul versante esterno mancino.

Carlos Augusto saluta l’infortunio e scalda i motori, pronto il rientro in gruppo

Il calciatore brasiliano ex Monza ha accelerato il proprio processo di recupero e adesso corre spedito verso il rientro ufficiale, ma mancherebbero ancora gli ultimi aggiustamenti.

Quest’oggi Carlos Augusto non ha infatti completato l’allenamento in gruppo ma ha proseguito il lavoro individuale studiato coi preparatori atletici, risultando l’unico uomo dell’Inter ad essere ancora indisponibile. Questo però non spaventa l’ambiente, anzi al contrario il suo rientro sembra ormai fissato entro e non oltre il termine della prossima settimana. Proprio in vista della partita di campionato in programma contro il Verona. Verosimilmente Inzaghi potrebbe impiegarlo in qualità di titolare per lasciare Federico Dimarco a riposo, laddove l’altro esterno nerazzurro dovesse collezionare una duplice presenza dal primo minuto con l’Italia in Nations League.