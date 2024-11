Occhi puntati in nazionale: l’Inter vuole la nuova stella azzurra

L’Inter è sempre attiva sul mercato e monitora i possibili rinforzi per la prossima stagione. Uno, in particolare, è ormai stabilmente tra i convocati in Nazionale

E’ ormai una consuetudine consolidata ogni volta che il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle partite delle Nazionali tra Nations League e qualificazioni mondiali. Per riempire i giorni in cui le notizie latitano, ecco che tornato puntualmente le indiscrezioni di calciomercato, ora comunque sempre più di attualità con l’approssimarsi della sessione invernale di Gennaio.

Alla riapertura del mercato, verosimilmente, non dovremmo aspettarci movimenti in entrata per l’Inter. L’unica novità potrebbe essere rappresentata dal possibile ritorno in nerazzurro di Valentin Carboni, destinato a interrompere il prestito all’Olympique Marsiglia per proseguire ad Appiano Gentile il percorso di riabilitazione seguito alla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Inter che proverà a cedere nuovamente Joaquin Correa, in scadenza di contratto, e Ionut Radu, quarto portiere in rosa e rimasto la scorsa estate quando sembrava a un passo dalla cessione prima al Sassuolo poi alla Sampdoria. Se a gennaio non sono previsti innesti, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando in vista della prossima stagione quando ad essere rinforzato sarà anzitutto il reparto arretrato.

Inter, il nuovo obiettivo gioca in Nazionale

Dall’ultima assemblea degli azionisti dell’Inter presieduta da Marotta, è emerso che il club nerazzurro ha già rinnovato i contratti di Acerbi e Darmian. Una doppia conferma che rende ancor più incerta la permanenza di De Vrij, nonostante la possibile opzione di rinnovo presente nel contratto in scadenza a fine stagione.

L’Inter rimpiazzerà De Vrij con un nuovo rinforzo giovane e da valorizzare, in linea con il nuovo corso di mercato voluto da OakTree che vuole differenziarsi da quanto fatto in passato con l’acquisto in prevalenza di calciatori esperti cui veniva garantito un ingaggio elevato.

Oltre a Bijol dell’Udinese e a Scalvini che potrebbe tornare un obiettivo dell’Inter in caso di pieno recupero dall’infortunio al ginocchio, i nerazzurri seguono con attenzione anche le prestazioni di Caleb Okoli, difensore del Leicester, ex Atalanta, Cremonese e Frosinone, che Spalletti ha convocato in Nazionale per gli impegni di Nations League seguiti all’Europeo.

Acquistato dal Leicester la scorsa estate con contratto quinquiennale, Okoli ha ammesso di essere stato cercato da club di Serie A prima di scegliere la Premier League dove finora ha totalizzato 7 presenze con la maglia delle Foxes, tutta da titolare. Veloce, potente e abile nel gioco aereo, Okoli è un centrale puro che abbina alla forza fisica anche una discreta capacità di impostazione, caratteristica quest’ultima che Inzaghi gradirebbe come il possibile adattamento nella difesa a tre nella quale il difensore ha giocato all’Atalanta con Gasperini.

Al momento, la valutazione di Okoli è inferiore ai 20 milioni, più bassa di quella di Bijol, altro obiettivo dell’Inter per la difesa seguito anche dalla Fiorentina per la prossima stagione. Come confermato dal d.s. Nani, lo sloveno non lascerà l’Udinese a gennaio.