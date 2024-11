Vuole andarsene a gennaio: che assist all’Inter

Adesso il club di Oaktree può davvero sperare in un grande colpo per il 2025: occhio al mercato invernale

Sei squadre distanti solo due punti. La lotta Scudetto, dopo dodici giornate di campionato, non sembra aver ancora identificato una grande favorita, con il Napoli di Conte inseguito da Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio e Juventus. I campioni d’Italia in carica, però, promettono battaglia.

Quella seconda stella cucita sul petto ha un significato particolare per i nerazzurri e soprattutto per Simone Inzaghi che, ‘allontanata’ l’ipotesi Manchester United, vuole prendersi la scena alla guida della sua Inter. In attesa dunque di ritornare in campo per il match di San Siro contro il Verona dopo la sosta per le Nazionali, l’attenzione vola verso il calciomercato e le sorprese che scaturiranno dalla sessione di gennaio.

A Marotta le idee non mancano, soprattutto in difesa. Servirà un investimento importante tra gennaio e giugno, un difensore centrale che sia in grado di rimpiazzare de Vrij (in scadenza) e affiancare per i prossimi anni Bastoni al centro della retroguardia. C’è una possibilità che settimana dopo settimana pare destinata a prendere corpo: proprio nelle prime settimane dell’anno nuovo, qualcosa potrebbe muoversi in tal senso.

La clamorosa indiscrezione, che può far felici i tifosi dell’Inter, arriva direttamente dall’Inghilterra. ‘Footballinsider247.com’ riferisce quella che potrebbe essere una scelta decisiva per le decisioni della dirigenza interista nel mese di gennaio. Un difensore che conosce bene il calcio italiano sarebbe pronto a fare ritorno.

Assist all’Inter: ha scelto di andare via

Si tratta di Jacub Kiwior, nazionale polacco che all’Arsenal sta trovando sempre più spazio. I ‘Gunners’ sembrerebbero disposti a parlare di addio nelle prime settimane del 2025 ed il calciatore, che Marotta ha cerchiato in rosso sul suo taccuino sin dalla scorsa estate, non disegnerebbe un ritorno nel calcio italiano.

Juventus, Milan ma soprattutto Inter alla finestra, senza escludere la doppia pista spagnola rappresentata da Villarreal e Siviglia. A questo punto i nerazzurri potrebbero spingere il piede sull’acceleratore approfittando della volontà dell’ex Spezia di lasciare Londra per andare altrove e giocare con maggiore continuità.

Nonostante vari infortuni Arteta ha sempre preferito sia Calafiori – arrivato la scorsa estate dal Bologna – che Tomiyasu al classe 2000. Nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e l’intenzione della dirigenza dell’Arsenal di fare cassa il prima possibile in caso di addio, non è affatto da escludere la possibilità di un prestito nel mese di gennaio.

Opzione che permetterebbe a Inzaghi di testare Kiwior in vista di un eventuale riscatto nel mese di giugno. 7 presenze complessive con 2 assist e appena 321′ in campo tra campionato e coppe per Kiwior che a Londra percepisce uno stipendio netto di 2 milioni annui: cifre assolutamente alla portata dell’Inter.