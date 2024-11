Addio Mkhitaryan, hanno scelto l’erede: “Diventerà come lui”

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan resta in bilico all’Inter: i nerazzurri sono a caccia di un erede, ma c’è chi l’ha già scelto

Anche in questa stagione, nonostante abbia ricevuto qualche critica di troppo, l’apporto di Henrikh Mkhitaryan alla causa nerazzurra resta innegabile. La mezzala è un equilibratore del gioco di Simone Inzaghi, riesce sempre a piazzarsi nel ruolo giusto e a occupare le caselle di campo necessarie per aiutare i compagni.

Il problema è che la carta d’identità del calciatore armeno non è poi così verde e, nonostante il recente rinnovo di contratto, la Beneamata è alla ricerca di una soluzione che possa garantire il presente e anche il futuro. Diversi nomi sono già emersi nelle ultime settimane, e anche rumors di calciomercato piuttosto particolari, sogni più che solide realtà delle trattative.

L’arrivo di Piotr Zielinski ha migliorato di sicuro il centrocampo e potrebbe essere propedeutico all’addio dell’ex Roma e Arsenal, anche se non a strettissimo giro di posta. Proprio per questa ragione, abbiamo chiesto ai tifosi nerazzurri chi vorrebbero al posto di uno dei perni della squadra, che ha scritto la storia recente del club, protagonista anche del percorso fino alla seconda stella.

L’Inter pensa all’erede di Mkhitaryan: chi vorrebbero i tifosi

Abbiamo chiesto sul profilo Facebook di InterLive chi vorrebbero vedere in nerazzurro al posto di Mkhitaryan e le risposte ci hanno stupito non poco. In molti ritengono, infatti, che l’erede del centrocampista armeno sia già in casa e sia uno tra Frattesi e Zielinski.

Entrambi i calciatori reclamano spazio, ma non è così semplice supplire alle caratteristiche che l’ex Roma fino a questo momento ha mostrato nel sistema tattico di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza sta cercando di integrarli al meglio nel gioco, ma non è così semplice essere titolare ora e nel prossimo futuro.

Altri tifosi sognano addirittura l’arrivo di Sandro Tonali nella parte nerazzurra di Milano. Effettivamente le cose non stanno andando così bene con il Newcastle e i Magpies potrebbero trasferirlo di nuovo in Italia. Infine, un utente ha sottolineato che il profilo giusto sia Oristanio, “che diventerà come Mkhitaryan”, una prospettiva interessante, visto che il fantasista cresciuto nel settore giovanile sta facendo molto bene con la maglia del Venezia. Non resta che aspettare e vedere ciò che deciderà di fare la società meneghina.