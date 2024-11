Annuncio improvviso: Inzaghi lascia l’Inter e va alla Juve

Il tecnico piacentino a sorpresa potrebbe sedersi sulla panchina bianconera. Una novità che rischia di cambiare il destino dell’allenatore

Tra gli artefici di questo ciclo dell’Inter c’è sicuramente Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino sta riuscendo con le sue idee a portare l’Inter a lottare sempre almeno per un trofeo. Prestazioni che non sono passate sicuramente inosservate e sono molte le squadre che hanno messo nel mirino l’allenatore nerazzurro. Per il momento la sua volontà è sempre stata quella di restare a Milano, ma nel calcio il futuro è imprevedibile ed è arrivato un annuncio inaspettato.

Il futuro di Inzaghi potrebbe essere sulla panchina della Juventus? Ad oggi mai nessuno aveva ipotizzato la possibilità del tecnico piacentino alla guida del club bianconero considerata anche la rivalità tra le due squadre. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e dei ragionamenti. Ma l’annuncio ha sicuramente aperto un dibattito sui social e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi anni per capire meglio il futuro del piacentino.

Simone Inzaghi alla Juventus. Una ipotesi che ad oggi sembra irrealizzabile, ma in futuro potrebbe comunque diventare realtà. Sappiamo che il tecnico è un professionista e non guarda assolutamente alle rivalità e non è da escludere che davanti ad una proposta importante le cose potrebbero cambiare.

Inzaghi: svolta improvvisa, va alla Juventus

In un intervento ai microfoni di TvPlay, Emiliano Viviano si è detto certo che in futuro Simone Inzaghi siederà sulla panchina juventina. “Ora l’Inter, poi l’estero e infine il ritorno in Italia alla Juventus“, questa la previsione dell’ex portiere che ha visto d’accordo quasi tutti i presenti alla trasmissione.

Una ipotesi quindi da non escludere a priori anche se in questo momento è molto difficile ipotizzare le tempistiche ed eventualmente quando il tecnico piacentino prenderà la guida dei bianconeri.

Il presente della Juventus in questo momento si chiama Thiago Motta. Vedremo se nel futuro ci sarà la possibilità di aprire ad approdo da parte di Simone Inzaghi. Ad oggi il tecnico piacentino pensa solamente all’Inter e a vincere con il club nerazzurro. Poi nei prossimi anni tutto può succedere e bisognerà attendere per capire se alla fine la previsione da parte di Emiliano Viviano diventerà omeno realtà.