Nuno Tavares all’Inter: offerto ai nerazzurri, cifra folle | INTERLIVE

Nuno Tavares sta spaccando la Serie A con giocate d’alta classe con la maglia della Lazio: l’esterno è stato offerto anche all’Inter

Tra le più grandi sorprese che si sono messe in evidenza in questo campionato di Serie A dal suo avvio, c’è sicuramente Nuno Tavares. L’esterno basso della Lazio sta stupendo tutti al suo primo anno in Italia con una forza propulsiva che gli permette di saltare avversari in continuazione, creare la superiorità numerica e che sta portando risultati molto positivi per i biancocelesti.

Il percorso dei capitolini vanno anche oltre le aspettative estive, visto che si trovano ai primi posti in Serie A e in vetta in Europa League, dopo aver totalizzato quattro vittorie su quattro. Proprio per questa ragione, Tavares è già diventato un idolo assoluto per i tifosi, che da tempo non vedevano un ragazzo di questa qualità e con un’efficacia così importante sulla fascia sinistra.

Numeri alla mano, stiamo parlando di uno degli assist man migliori in circolazione, sicuramente in Italia e che ora in molti vorrebbero dalla propria parte anche tra i top club del nostro campionato. C’è un retroscena molto interessante sull’Inter, che avrebbe potuto portare l’esterno in nerazzurro.

Nuno Tavares è stato offerto all’Inter: ora il prezzo è lievitato

Secondo le informazioni raccolte da ‘InterLive.it’, Nuno Tavares è stato offerto all’Inter nelle passate sessioni di calciomercato, ma la Beneamata non ha accolto il suggerimento e ha deciso di non andare avanti nella pista che avrebbe portato il laterale a Milano.

Il motivo non era una mancanza di gradimento per il ragazzo, ma la presenza di Federico Dimarco sulla fascia sinistra oltre all’acquisto di Carlos Augusto. Insomma, anche per un giovane dalle grandi qualità non c’era proprio spazio, anche perché il budget a disposizione della Beneamata non era poi così alto.

Alla fine ha avuto ragione la Lazio a puntare su di lui e subito come titolare nello scacchiere di Baroni, che sta permettendo al ragazzo di esprimete tutte le sue qualità. Ora il prezzo dell’esterno è già aumentato fino a sforare i 30 milioni di euro, per cui pensare di arrivare al ragazzo è praticamente impossibile, anche perché l’Inter non sta programmando un investimento in quella zona di campo. E chissà se anche a lungo termine il mancato arrivo di Tavares non sia un rimpianto per Marotta e Ausilio.