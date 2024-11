Brividi Inter: dal Bayer alla Lazio, il calendario fino alla Supercoppa fa paura

Dopo l’ultima pausa per le Nazionali, comincerà un vero e proprio tour de force per l’Inter. Ecco tutti gli impegni dei nerazzurri fino a fine anno

Ultima pausa per le nazionali del 2024 poi nessun altro stop fino a marzo. Dal prossimo weekend, comincia per l’Inter un mese davvero ricco di impegni con ben 9 partite fino alla fine dell’anno tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Secondi in classifica con un solo punto da recuperare sul Napoli, i nerazzurri riprenderanno sabato 23 novembre l’assalto al primo posto. Il primo avversario dell’Inter sarà il Verona al Bentegodi, un campo dove Lautaro e compagni hanno sempre vinto con Inzaghi allenatore. Si gioca alle 15 per la seconda volta in stagione dopo il precedente di settembre con la vittoria per 2-3 a Udine.

Martedì 26, ultima partita di novembre contro il Lipsia in Champions League. Seconda sfida casalinga consecutiva per i nerazzurri in coppa dopo l’1-0 all’Arsenal. Mai l’Inter ha affrontato il Lipsia, avversario che arriva a San Siro a zero punti in classifica in seguito alle quattro sconfitte con Juve, Atletico Madrid, Liverpool e Celtic.

Il calendario dell’Inter a dicembre: c’è anche la Coppa Italia

Dicembre comincerà per i nerazzurri con la sfida di alta classifica contro la Fiorentina in programma domenica 1 alle 18. Un’altra trasferta favorevole nelle ultime stagioni per l’Inter, sempre vittoriosi anche al Franchi con Inzaghi. Il calendario dell’ultimo mese dell’anno prosegue con il match casalingo di venerdì 6 contro il Parma. che torna a San Siro a quasi un anno di distanza dall’ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai padroni di casa 2-1.

Si gioca di venerdì contro i Ducali, per il successivo impegno di Champions League che opporrà l’Inter al Bayer Leverkusen, in trasferta, martedì 10 dicembre alle 21. Sarà la sesta partita nel girone, importantissima per un posto tra le prime 8 classificate che si assicura la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dopo il Bayer, l’Inter tornerà in campo in Champions, a gennaio, contro Sparta Praga e Monaco.

Alla trasferta di Leverkusen, ne seguirà un’altra davvero impegnativa, quella di lunedì 16 dicembre contro la Lazio all’Olimpico. Vedremo se, nel prossimo mese, i biancazzurri di Baroni riusciranno a confermare quanto di buono fatto vedere in questa prima parte di stagione con l’inaspettato secondo posto in classifica, a pari punti proprio con Inter, Fiorentina e Atalanta.

Il dicembre nerazzurro prevede altre tre partite nella settimana precedente e successiva al Natale. Giovedì 19 dicembre, ottavo di finale in gara unica contro l’Udinese a San Siro. A seguire, di nuovo in campo di lunedì, il 23 dicembre, e ancora in casa contro il Como. Trascorsa la tre giorni natalizia, l’Inter chiuderà il suo 2024 sabato 28/12 a Cagliari prima di volare a Riyad, in Arabia Saudita, per la final four di Supercoppa Italiana che prevede la semifinale con l’Atalanta il 2 gennaio alle 20 e l’eventuale finale con Milan o Juventus.

Tutte le partite dell’Inter a novembre e dicembre 2024

Sabato 23 novembre, ore 15 – Verona-Inter | Dazn e Zona Dazn

Martedì 26 novembre, ore 21 – Inter-Lipsia | Sky Sport

Domenica 1 dicembre, ore 18 – Fiorentina – Inter | Dazn e Sky Sport

Venerdì 6 dicembre, ore 18.30 – Inter – Parma | Dazn e Zona Dazn

Martedì 10 dicembre, ore 21 – Bayer Leverkusen – Inter | Sky Sport

Lunedì 16 dicembre, ore 20.45 – Lazio – Inter | Dazn e Zona Dazn

Lunedì 23 dicembre, ore 20.45 – Inter – Como | Dazn e Sky Sport

Sabato 28 dicembre, ore 18 – Cagliari – Inter | Dazn e Zona Dazn