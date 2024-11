Inter-Napoli, si riaccende la polemica: coinvolti Conte, Inzaghi e Calhanoglu

Ancora strascichi polemici dopo la super sfida di San Siro tra Inter e Napoli: coinvolti molti dei protagonisti in campo

Un pareggio che ha certamente fatto più felice il Napoli, che ha mantenuto la testa della classifica, rispetto all’Inter, che sognava il sorpasso per trascorrere almeno due settimane in vetta alla graduatoria di Serie A: questo l’esito del big match di San Siro tra Inter e Napoli, ultima gara di campionato prima della sosta per le nazionali.

Dopo aver già espugnato la ‘Scala del Calcio’ qualche settimana prima battendo il Milan di Paulo Fonseca, la formazione partenopea, reduce dalla pesante sconfitta interna contro la lanciatissima Atalanta, è uscita indenne anche dallo scontro coi Campioni d’Italia in una partita in cui per larghi tratti l’Inter ha faticato ad imporre il suo gioco.

È servita una prodezza balistica di Hakan Calhanoglu, che ha colpito dalla distanza Alex Meret, per riportare in equilibrio una gara che aveva visto gli ospiti mettere il muso avanti grazie al gol di Scott McTominay, bravo a sfruttare uno schema da corner. Il turco nerazzurro, per la verità, avrebbe avuto a 15′ dalla fine sul suo educatissimo piede destro anche la palla del vantaggio: un calcio di rigore – proprio lui che ne aveva realizzati 19 di fila in Serie A – che però si è stampato sul palo, sancendo il pareggio tra le due big.

🚨Non sembra grave l’infortunio muscolare subito dal turco nel match di ieri sera contro il Galles. L’#Inter e la Turchia sono in contatto per il rientro anticipato a Milano di #Calhanoglu, il quale poi si sottoporrà a ulteriori esami. pic.twitter.com/671zwvmmye — Interlive (@interliveit) November 17, 2024

Proprio l’assegnazione del penalty a favore della Beneamata ha scatenato le proteste del grande ex, Antonio Conte, oggi sulla panchina del club di De Laurentiis. Il metro di valutazione e l’utilizzo del VAR gli argomenti nel mirino dell’allenatore salentino, le cui dichiarazioni hanno innescato polemiche a non finire, protrattesi anche nei giorni successivi all’incontro.

Inter-Napoli, il giornalista stuzzica: “Non l’avrebbe mai pareggiata”

“Su Inter-Napoli c’è una narrazione particolare, perché nei numeri non c’è il dominio dell’Inter. L’unica grande occasione della ripresa è quella di Simeone. Dal punto di vista tattico Conte ha imbrigliato Inzaghi. Se Calhanoglu non segna in quel modo, l’Inter non la pareggia mai. Tra le altre cose è un errore grave di Meret, fin qui è stato straordinario. Non facciamo la valutazione sulla stagione dov’è stato decisivo contro Parma e Cagliari, ma il tiro di Calhanoglu era parabile“, ha esordito il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di TeleVomero.

“Conte non ha mai parlato di rigore fasullo, lui fa una battaglia sull’utilizzo del VAR. Il miglioramento sul protocollo ed è da sposare da tutto il calcio italiano, svestendo i panni dei tifosi di questa o quella squadra. Quando gli conviene intervengono: vuol dire che per esempio il rigore di Simeone col Parma è stato rivisto al VAR e poi tolto”, ha concluso Alvino.