L’Inter ha in casa il nuovo Camarda: è un bomber implacabile

Si parla tanto di Francesco Camarda e del percorso che potrebbe fare nel Milan, ma la risposta dell’Inter è già in casa: di chi si tratta

L’Italia sta cercando di ripartire da alcuni dei migliori talenti che stanno crescendo con la maglia azzurra e con alcuni dei migliori club del nostro Paese. Probabilmente uno di quelli di cui si è parlato di più nell’ultimo periodo è Francesco Camarda – probabilmente il nome più in voga tra gli appassionati e sicuramente per i milanisti.

Il gol, poi annullato, in Champions League all’esordio, il fiuto per il gol innato e l’etichetta del predestinato hanno fatto sì di attirare grandi attenzioni mediatiche su un ragazzo dalle indubbie qualità e istinto realizzativo, ma che deve ancora crescere non poco per dimostrare tutto il suo talento e confermarsi ad alti livelli.

Paulo Fonseca gli sta concedendo qualche chance e gli sta dando delle occasioni per emergere, ma senza mettergli sulle spalle il peso di tutta la squadra, qualcosa che probabilmente non reggerebbe visto la giovanissima età e i margini di crescita che ha. Ma non c’è solo Camarda che è entrato nel mirino degli addetti ai lavori, ma anche un super talento offensivo che l’Inter sta facendo emergere con cura.

Lavelli come Camarda: una punta mobile e con il fiuto per il gol

Per chi segue l’Inter, anche a livello di settore giovanile, è molto difficile che non abbia sentito parlare di Matteo Lavelli negli ultimi mesi. Il centravanti si sta mettendo in luce con movimenti d’alta scuola e da centravanti vero, che portano continui pericoli alle difese avversarie, ma anche una buona media realizzativa.

Infatti, in Youth League ha già messo a segno due gol e un assist in quattro presenze, mentre in campionato, anche per una titolarità che fatica a essere così continua, è fermo a due realizzazioni. A 17 anni deve ancora maturare del tutto, ma la sensazione è che, anche grazie alla sua capacità di entrare nel gioco spalle alla porta, possa diventare un’alternativa importante per Simone Inzaghi.

D’altronde il futuro dell’Inter passerà sempre di più dai giovani e la valorizzazione del settore giovanile è un tema importante e caro a Oaktree che proprio non può disperdersi da qui al prossimo futuro.