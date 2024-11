Nuovo infortunio Calhanoglu, l’Inter trema: esami e annuncio

Continuano ad arrivare brutte notizie per Inzaghi dalle nazionali. Prima Barella, ora il turco. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore

La sosta per le nazionali sta diventando un vero incubo per Simone Inzaghi. Ad Appiano Gentile c’è preoccupazione per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco ha lasciato l’ultimo match della nazionale in anticipo per un piccolo problema fisico e il rischio è quello di uno stop non breve. Le sensazioni non sono positive, ma si attendono gli approfondimenti medici per avere un quadro più chiaro sulle condizioni del centrocampista.

In casa Turchia si spera che non sia niente di grave per averlo a disposizione per il prossimo match, ma molto probabilmente ci sarà il ritorno a Milano. Un passaggio fondamentale per essere controllato anche dallo staff medico nerazzurro e capire meglio l’entità del problema. Ad oggi la trasferta di Verona è a forte rischio, ma molto dipenderà dall’esito degli esami strumentali e anche dalle risposte che darà Calhanoglu.

Inter: allarme Calhanoglu, ecco come sta

Inter e Turchia sperano che per Calhanoglu non sia niente di grave. La risposta definitiva la daranno gli esami strumentali, ma le parole del turco non lasciano ben sperare. Una tegola che rischia di essere non di poco conto considerato che potrebbe trattarsi di una ricaduta del precedente infortunio.

“Ho sentito pizzicare nella stessa zona – le parole di Calhanoglu subito dopo il match – sono passate due settimane dal mio infortunio, ma il calendario intenso non mi ha permesso di riposare. Non volevo rischiare. Faremo una risonanza magnetica per capire meglio il problema“. Infortunio confermato anche da Montella: “Lo abbiamo tolto solamente per questo problema. È molto difficile sostituire un giocatore come Hakan. È dominante e nessun allenatore potrebbe farne a meno“.

Prossime ore, quindi, decisive per capire meglio le condizioni di Calhanoglu. La speranza dell’Inter è che il turco si sia fermato in tempo per averlo a disposizione nel minor tempo possibile. A questo punto è probabile un rientro a Milano già nelle prossime ore e un tentativo di recupero per la sfida contro il Verona visto che anche Barella non è al meglio. Ma ad oggi il regista nerazzurro ha meno possibilità rispetto al centrocampista sardo. Le certezze comunque si avranno dopo gli esami strumentali e ad Appiano Gentile sperano che l’allarme possa rientrare immediatamente.