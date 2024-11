Affare sconvolgente dell’Inter: “Scambio con Tonali”

Il popolo nerazzurro risponde alla provocazione del sondaggio social, Frattesi alla Roma? Ecco le preferenze sulla base di uno scambio con conguaglio cash, piace Tonali

Ha dimostrato di essere in uno stato di grazia senza precedenti e non vuole fermarsi qui. Davanti a Davide Frattesi si erge un cammino spianato dai suoi stessi successi personali, coadiuvati dal resto del collettivo all’Inter. Mentre tra le file della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti appare ormai come uno degli inamovibili, sempre goloso di mettere a referto qualche gol.

Centrocampista offensivo dedito agli inserimenti come pochi, l’ex Sassuolo resta però anche un gioiello nascosto e talvolta inespresso di Simone Inzaghi. Rimarrà tale finché ci sarà da competere per un posto da titolare con Henrikh Mkhitaryan ed il connazionale Nicolò Barella, finché quantomeno avrà voglia di farlo. Perché talvolta lo scarso impiego ed il basso minutaggio in partita smuovono le coscienze dei calciatori e delle rispettive entourage: continuare così o combiare aria, qualche delle due biforcazioni preferire?

Alla domanda non c’è mai risposta precisa, ma abbiamo chiesto a mezzo di un sondaggio dai toni provocatori sulla pagina Facebook di ‘interlive’ cosa potrebbe accadere nell’animo dei tifosi se Frattesi dovesse lasciare l’Inter la prossima estate. Per sposare il progetto tecnico di una Roma fortemente provata dai recenti insuccessi, il terzo cambio allenatore nell’arco di pochi mesi ed un malumore diffuso anche fra gli spalti.

Frattesi e lo scambio con la Roma, per i tifosi è impensabile: “Solo in un caso”

Frattesi è innanzitutto obiettivo di mercato della Roma, da ormai diversi anni. Il club giallorosso potrebbe non avere possibilità di prelevarlo dall’Inter a condizioni economiche standard, perché lo stesso club nerazzurro è restio alla cessione.

Se il pallino del gioco dovesse passare in mano ai tifosi, questi risponderebbero in ugual maniera. Soprattutto se come contropartita tecnica dovesse essere inserito un difensore come Gianluca Mancini, più ovviamente un compenso cash da 18 milioni.

“Frattesi è fortissimo, deve solo riuscire ad esprimersi”, scrive Francesco D’Adamo. “Mancini può restare lì dov’è”, aggiungono molti altri in coro. Il centrocampista “è il futuro dell’Inter”, conclude poi Ilario Pazzano.

Insomma, la quasi totalità degli appassionati non si distacca da quello che ci si sarebbe atteso. Un no secco alla Roma per uno scambio folle. Eppure se al posto di Mancini e della Roma ci fossero altri protagonisti, come Sandro Tonali, qualcuno potrebbe rifletterci su due volte. Perché l’ex milanista oggi al Newcastle United, uscito dal turbine dello scandalo scommesse, è tornato sui campi con una fame incredibile. Sta giocando con carattere e stuzzica già qualche fantasia, per un eventuale ritorno in Italia.