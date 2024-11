Bivio Inter, doppio colpo in Serie A: chi arriverà tra i due dipende da Calhanoglu

Il calciomercato dell’Inter ad una svolta, dipende tutto da Calhanoglu: doppia idea in Serie A, ecco il piano di Marotta

È sempre il calciomercato a monopolizzare l’attenzione in casa Inter. Le ambizioni in campo sono chiare, i nerazzurri puntano a vincere tutti. Ma nel frattempo la certosina programmazione di Beppe Marotta va avanti e così iniziano le speculazioni riguardo alle prossime mosse, specialmente in mezzo al campo.

Con grande sorpresa di molti, il focus dell’Inter in vista della prossima stagione sarà a centrocampo. Un reparto stellare, nel quale in pochi hanno deluso e che nell’undici titolare vede alcuni tra gli interpreti più forti al mondo. Da Barella a Calhanoglu, con il turco tra i registi più corteggiati dalle big europee.

Si è parlato in più di un’occasione della possibilità che l’ex milanista potesse lasciare la Milano nerazzurra per tornare in Germania, con il Bayern Monaco pronto a ricoprirlo d’oro e a fare un’offerta importante all’Inter. Tutte supposizioni o suggestioni, al momento: ma da giugno la cosa potrebbe cambiare.

E dal destino di Calhanoglu, che rientrerà a Milano dietro accordo tra Inter e Nazionale dopo che i primi esami non hanno riscontrato nulla di grave, dipende una scelta fondamentale per la mediana di Simone Inzaghi alla quale – a questo punto – la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di portare un ritocco importante.

In scadenza il 30 giugno 2027, Calhanoglu potrebbe scegliere di dire sì alle lusinghe dei bavaresi e tentare una nuova ambiziosa avventura in Bundesliga.

Decide Calhanoglu: colpo Inter a centrocampo

Calhanoglu la chiave per la prossima strategia di mercato. È quello che sembra stia per accadere in casa Inter, perché se il turco dovesse fare le valigie allora il grande colpo scelto da Marotta arriverebbe direttamente dalla Serie A.

Con la cessione del turco, ecco Samuele Ricci. Il 23enne di Pontedera – che guadagna 950mila euro a stagione, più bonus – sta facendo benissimo con la maglia del Torino, ritagliandosi uno spazio importante anche nei pensieri di Luciano Spalletti.

È in scadenza nel 2026 e rischierebbe di diventare un vero e proprio affare. Il suo cartellino viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, arriverebbe solo con la partenza di Calhanoglu con l’idea di diventare il nuovo faro, il nuovo punto di riferimento in mezzo al campo.

Ma se il numero dieci decidesse, alla fine, di restare dov’è, le cose cambierebbero drasticamente. Un colpo arriverebbe ma non della portata di Ricci: in questo caso si tratterebbe del vice del turco, visto che in quel ruolo Asllani pare da tempo destinato ad andare via. E con l’albanese fuori dai giochi, il nome caldo diventerebbe quello di Reda Belahyane, classe 2004 dell’Hellas Verona che lo scorso ottobre ha esordito con la Nazionale marocchina.

150mila euro netti a stagione per il 20enne cresciuto nelle giovanili del Nizza e che costerebbe decisamente meno di Ricci. In questo caso, come vice Calhanoglu, il talento del Verona potrebbe arrivare per una decina di milioni. Al momento, per lui, 11 presenze complessive e 2 assist.