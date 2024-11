Calhanoglu fa ‘tremare’ l’Inter: “Nuovi esami al rientro”

Altro infortunio per Calhanoglu in casa Inter, l’undicesimo complessivo dall’avvio della nuova stagione sportiva. I nerazzurri dovranno fare nuovamente a meno di una pedina fondamentale ma Volpi rassicura

Sembra di vivere un incubo ad occhi aperti, ma la realtà dei fatti non ammette questo genere di fantasie. L’Inter deve infatti pagare l’ennesimo episodio infortunistico di questa stagione, mettendo in conto di dover attuare nuovamente una serie di mosse tattiche volte a sopperire alla mancanza di un titolare per eccellenza.

La notizia diramata in via ufficiale nelle scorse ore toglie il sorriso dal volto di Simone Inzaghi il quale giusto una manciata di giorni fa aveva tirato un sospiro di sollievo per il suo recupero. A quanto pare, i problemi fisici di Hakan Calhanoglu non sono tramontati a pieno come ci si sarebbe attesi.

Il centrocampista nerazzurro ha infatti dovuto rinunciare a quattro precedenti incontri fra campionato e Champions League per recuperare dal problema agli adduttori che lo aveva attanagliato a fine ottobre; ora deve fare i conti con un nuovo problema muscolare nello stesso punto del presentente, da cui lo stesso commissario tecnico della Nazionale Turca, Vincenzo Montella, avrebbe preferito tenerlo lontano.

In un primo momento i timori relativi al precario stato di forma del calciatore avevano fatto scattare un campanello d’allarme confluito nella decisione di precluderlo dagli allenamenti nel ritiro fino a nuovo ordine, come precauzione. Impiegato poi nell’ultima partita di Nations League contro il Galles, Calhanoglu ha sventolato nuovamente bandiera bianca e riacceso le preoccupazioni in casa Inter.

Undici di fila, l’Inter cede al peso degli infortuni ma Volpi rassicura: “Nulla di grave per Calhanoglu”

Non è ancora nota la tempistica massima entro la quale Calhanoglu potrà rientrare in gruppo ma certo è che Inzaghi dovrà fare a meno di lui contro il Verona in campionato, lasciando dubbi sulla sua presenza contro il Lipsia.

Per l’Inter si tratta dell’undicesimo calciatore infortunato in questo avvio di stagione, dopo quelli di Zielinski, de Vrij, Lautaro, Barella, Asllani, Acerbi e Carlos Augusto. Quest’ultimo dovrà tuttavia tornare a disposizione completa del tecnico piacentino in occasione della trasferta. Tenendo altresì in considerazione il recupero di Tajon Buchanan, il quale non ha mai messo piede in campo finora dopo aver smaltito il lungo stop a cavallo con la passata stagione.

Lo staff medico dell’Inter, in ogni caso, tiene stretti i contatti con la controparte turca ed il dottor Piero Volpi, responsabile dell’area medica del club, ha già potuto offrire le prime rassicurazioni del caso durante una recente intervista per ‘Radio Rai GR Parlamento’: “Non è nulla di particolarmente grave. Faremo altri accertamenti al suo ritorno e speriamo che i tempi di recupero siano i più brevi possibile”.