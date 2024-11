Addio Inter per la Premier: cambia tutto per Inzaghi, accordo raggiunto

Il futuro del tecnico piacentino continua ad essere al centro di diversi rumors. In queste ultime ore c’è una novità che cambia ancora il destino dell’allenatore

L’apertura di Simone Inzaghi ad un addio all’Inter arrivata nelle scorse settimane lo ha riportato al centro di diverse voci di calciomercato. Al momento il tecnico piacentino è assolutamente concentrato sul club nerazzurro, ma al termine della stagione saranno fatte tutte le valutazioni del caso. A lui non dispiacerebbe una esperienza all’estero. Però deve presentarsi l’occasione giusta e considerare ormai concluso il ciclo a Milano.

Negli ultimi giorni sembrava essere riaperta la pista Premier League per Simone Inzaghi. Dall’Inghilterra si parlava del forte interesse di una squadra nei confronti del tecnico piacentino. Una ipotesi destinata a stuzzicare e non poco l’allenatore nerazzurro ed ora proprio su questa pista sono arrivate delle novità molto importanti.

Simone Inzaghi non ha mai chiuso ad un trasferimento in Premier. Il campionato inglese lo ha sempre affascinato e per molti il suo modo di allenare si adatterebbe sin da subito con il modo di giocatore delle squadre britanniche. Per questo motivo lo United ci ha da subito fatto un pensierino, ma la necessità di doversi trasferire sin da subito e non a fine stagione ha bloccato un po’ questa trattativa.

Inter: Inzaghi in Premier? Le ultime

Negli ultimi giorni si era parlato addirittura nche di un possibile interesse del City. Il contratto di Guardiola è in scadenza e a Manchester non si aveva la certezza del rinnovo. Per questo motivo i giornali inglesi avevano svelato dei contatti con Inzaghi per capire la disponibilità del piacentino ad intraprendere una nuova avventura. La pista è comunque svanita dopo poco visto che il tecnico spagnolo ha detto sì al prolungamento e sarà ancora lui a guidare i Citizens la prossima stagione. Una notizia che cambia e non poco il futuro del tecnico italiano.

Per il momento l’ipotesi principale è quella di una permanenza all’Inter ancora per una stagione e poi nel 2026 valutare la possibilità di trasferirsi in Premier. Naturalmente le decisioni finali saranno prese a giugno e non è da escludere che si possa aprire una pista inaspettata per lo stesso Inzaghi. Ad oggi il tecnico nerazzurro pensa a fare il meglio possibile con il club nerazzurro e poi al termine dell’annata saranno fatte tutte le riflessioni del caso.