Follia di mercato con l’Inter protagonista: “70 milioni più Alisson”

L’Inter potrebbe vedere uno dei suoi gioielli presi d’assalto nel prossimo calciomercato estivo: l’offerta prevede anche Alisson

Giuseppe Marotta l’ha detto chiaramente: non sono previsti grossi investimenti durante il calciomercato di gennaio e il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi è ritenuto opportuno per arrivare fino alla fine della stagione. In estate, però, i cambiamenti potrebbero non essere pochi sia in entrata, sia in uscita.

Ovviamente, la volontà di Oaktree è puntare su calciatori giovani e importanti sia per il presente, sia per il futuro del club. Senza cedere almeno un big a peso d’oro, sarà davvero difficile intervenire in entrata con profili in grado di fare subito bene. Uno dei maggiori candidati all’addio è Marcus Thuram, nonostante sia uno dei preferiti dei tifosi.

Il bomber francese è entrato nel mirino del PSG, ma anche il Liverpool si è inserito alla corsa e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Certo, per l’Inter non sarebbe affatto facile sostituire uno dei suoi uomini di punta, ma se dovesse arrivare un’offerta molto alta, sarebbe praticamente impossibile dire di no. E poi non bisogna dimenticare che il figlio d’arte ha una clausola da ben 90 milioni di euro nel suo contratto.

Il Liverpool è forte su Thuram: i tifosi vogliono in cambio Alisson

Proprio per queste ragioni, abbiamo chiesto agli utenti che interagiscono sulla pagina Facebook di ‘InterLive’ cosa dovrebbe fare l’Inter se dovesse arrivare un’offerta da 70 milioni di euro per Thuram. In realtà, le risposte non sono state univoche come ci aspettavamo.

In tanti hanno sottolineato che non basterebbero e che non sarebbe facile sostituire un calciatore del genere, che abbina gol, fisicità e abilità tecniche – oltre a un attaccamento alla maglia che è sotto gli occhi di tutti a livello europeo. Altri, invece, hanno evidenziato come la clausola sia il giusto compromesso per privarsi dell’attaccante e sarebbe anche poco, visto che Lukaku è partito per più di 100 milioni ed è considerato meno forte di Thuram.

Infine, c’è chi lo farebbe ma solo con uno scambio che possa rimpolpare le casse dell’Inter e portare un nuovo campione ad Appiano Gentile. Per questo un utente ha scritto che lo farebbe solo per “70 milioni più Alisson“, mentre altri hanno aggiunto: “Strano non ci abbiano già offerto Chiesa“. Per ora comunque se lo gode Inzaghi e spera di ritrovarlo al top dopo la Nazionale francese.