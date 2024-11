Se li prende il Bologna: accordo raggiunto con l’Inter

Altro affare di mercato in vista tra Inter e Bologna per la prossima stagione. Ecco chi potrebbero essere i calciatori coinvolti

Manca poco più di un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato nella quale l’Inter non dovrebbe effettuare operazioni in entrata.

L’organico nerazzurro è al completo in tutti i reparti e, pertanto, potrebbe esserci la possibilità di qualche cessione. Oltre a Correa, giunto ormai agli ultimi sei mesi di contratto con l’Inter, con il rientro di Buchanan non è escluso anche un possibile prestito per Palacios, il difensore argentino cui finora Inzaghi ha concesso solo uno scampolo di partita contro l’Empoli.

Inter che, come tutti i top club, lavora anche in prospettiva sul mercato in vista della prossima stagione. Tra rinnovi di contratto e possibili rientri dai prestiti, sono tante le situazioni aperte per Ausilio e Baccin. Una delle principali riguarda sicuramente il futuro di Francesco Pio Esposito, attaccante dello Spezia e vice capocannoniere della Serie B, in prestito al club ligure fino a fine stagione.

Inter, possibile affare con il Bologna: ecco il calciatore coinvolto

Esposito rappresenta certamente per l’Inter un calciatore sul quale puntare in futuro. La conferma ulteriore è arrivata la scorsa estate quando i nerazzurri hanno rifiutato una proposta di acquisto a titolo definitivo da parte del Torino. Ora un altro club di Serie A sarebbe già in contatto con l’Inter per portare il centravanti in Serie A.

Si tratta del Bologna. In più di un’occasione, Marco Di Vaio, il direttore sportivo dei rossoblu, è andato a osservare in tribuna le prestazioni di Esposito con lo Spezia e lo stesso ha fatto il direttore tecnico Giovanni Sartori, presente al Castellani di Empoli per il match giocato dall’attaccante con l’Under 21 contro la Francia.

Stando al Corriere dello Sport, il Bologna vorrebbe ripetere con Esposito la stessa operazione imbastita con l’Inter per Fabbian, ceduto ai felsinei nell’ambito del trasferimento in nerazzurro di Arnautovic. Gli emiliani, inoltre, pare siano interessati anche a un altro calciatore in prestito dell’Inter ovvero l’esterno Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria. Potrebbero esserci, pertanto, le condizioni per un’operazione di mercato ampia tra i due club nella quale può rientrare anche un terzo calciatore.

Bologna e Inter, infatti, seguono con attenzione anche il difensore dello Spezia, Nicolò Bertola, in scadenza di contratto con il club ligure e verosimilmente destinato anche lui ad approdare in Serie A. Nazionale Under 21 come il compagno di squadra Esposito, Bertola ha giocato 12 delle 13 partite di campionato da titolare con lo Spezia con tre gol all’attivo, uno score realizzativo notevole per un difensore centrale.