Anche lui ko in Nazionale: lesione di primo grado, salta Verona-Inter

Dopo la conferma dell’assenza di Calhanoglu, anche un altro centrocampista salterà il prossimo impegno di campionato fra Verona e Inter. Assenza importante per Zanetti in mediana, la sosta Nazionali non perdona

L’attesa è finita. Simone Inzaghi ed il resto dello staff speravano di poter avere un riscontro scientifico già nella giornata di ieri ma tutti i discorsi sull’accertamento delle condizioni fisiche del centrocampista Hakan Calhanoglu sono slittati ad oggi.

Il calciatore, reduce dalla ricaduta nell’infortunio muscolare che lo aveva assalito qualche settimana fa, non sarà a disposizione del tecnico per il prossimo match di campionato in programma questo sabato contro il Verona. Tale assenza potrebbe rappresentare una minaccia alla fluidità del gioco nerazzurro in fase di costruzione ma la squadra sta lavorando con grande intensità per sopperire a tale mancanza, facendo possibilmente ricadere la responsabilità del reparto sulle spalle di Kristjan Asllani o Piotr Zielinski.

L’Inter non sarà comunque l’unica delle due compagini impegnate nella partita a dover fare a meno del proprio costruttore del gioco. Anche Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha appreso nelle scorse ore di dover rinunciare necessariamente al proprio baluardo mediano Ondrej Duda.

Tegola per il Verona in mediana, Duda infortunato come Calhanoglu per l’Inter

Anche il centrocampista slovacco è infatti rimasto infortunato nell’ultima partita giocata con la sua Nazionale contro la rappresentativa svedese in Nations League.

Stando agli accertamenti tenuti dallo staff medico, si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Uno stop che verosimilmente lo terrà a riposo per diverse settimane prima di una totale ripresa dell’attività.

Duda non è comunque nuovo ad infortuni in questa stagione, visto che aveva rimediato un infortunio muscolare anche lo scorso settembre proprio in occasione della precedente sosta Nazionali con la Slovacchia. A quel tempo aveva saltato le partite di campionato contro Lazio e Torino, perse rispettivamente con il punteggio di 2-1 e 3-2. Al posto di Duda, Zanetti dovrebbe ricomporre il duo Serdar-Belahyane per tamponare gli assalti nerazzurri in una partita che complessivamente pende a favore dei campioni d’Italia uscenti.