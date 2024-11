Occhio Inter, il Milan ci prova col tuo bomber: tradimento in vista

Il club di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi sul prodotto delle Giovanili nerazzurre: il tradimento è dietro l’angolo

Rivali cittadini da sempre, spesso in lotta non solo per la supremazia territoriale ma anche per quella nazionale – il testa a testa nel numero degli scudetti vinti ha visto il sorpasso dei nerazzurri proprio lo scorso anno – Inter e Milan sono sovente protagonisti anche di aspre battaglie di mercato. Talvolta perfino interne, come dimostrano i corteggiamenti dell’una nei confronti di giocatori dell’altro e viceversa.

Senza andare troppo in là nel tempo – sono innumerevoli i casi di calciatori che sono passati all’altra sponda del Naviglio da una stagione all’altra – il caso più recente, quello di Hakan Calhanoglu, ha lasciato il segno nel club milanista. Se a questo aggiungiamo l’interesse ormai conclamato di Marotta per due grandi ex rossoneri come Gigio Donnarumma e Daniel Maldini, dalle parti di Milanello più di qualcuno medita vendetta. Un colpo utile alla causa e che nel contempo possa generare dei rimpianti a casa dei cugini sarebbe oltremodo gradito anche dalla tifoseria.

Non una, ma due, sono le opzioni a disposizione del Diavolo per render pan per focaccia al nuovo ‘Condor’ – lo stesso soprannome di Marotta è in qualche modo stato ereditato dall’appellativo dato storicamente ad Adriano Galliani – del calcio italiano. Una pista porta a Londra, dove un certo Cesare Casadei, ex gioiello della Primavera nerazzurra, sta ammuffendo in tribuna. L’altra, più vicina e più facilmente percorribile, si ferma ad Empoli. Dove gioca un attaccante che l’anno prossimo potrebbe vestirsi di rossonero.

Sgarbo all’Inter, Furlani sonda il terreno per Esposito

Dopo averlo girato in prestito a tantissime squadre – dalla Spal alla Sampdoria passando per Anderlecht, Bari ed altre – mantenendo sempre la certezza di un rientro alla base, il club nerazzurro, nella scorsa estate, ha dirottato Sebastiano Esposito ad Empoli con una formula diversa. Mai adottata in precedenza. Il club toscano, se vuole acquisire a titolo definitivo il calciatore, potrà versare 5 milioni nelle casse dell’Inter. Che non potrà esercitare alcun diritto di controriscatto, non essendo previsto dall’accordo.

La buona resa del nativo di Castellammare di Stabia nel club toscano dovrebbe garantire al giocatore una permanenza nella squadra biancazzurra nelle prossime stagioni. Anche perché, almeno il campo questo ha detto finora, la salvezza non sembra essere un problema.

Proprio subito dopo l’ormai quasi scontato riscatto dell’attaccante da parte dell’Empoli, ecco materializzarsi il Milan. Che intende farsi avanti per trattare l’acquisto del giocatore. Uno sgarbo niente male all’Inter, che già ora sta cercando di rimpolpare il reparto offensivo con profili che possano rendere più di quello che stanno dando i vari Taremi, Arnautovic e Correa.