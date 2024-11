Appena 8 minuti in Champions: ha chiesto la cessione, Inter in corsa

Il calciomercato nerazzurro è pronto alla fiammata estiva: colpaccio dal top club, arriva il big che sta giocando pochissimo

Le ambizioni dell’Inter sono rimaste immutate fino a qualche mese fa. Dopo la seconda stella, Simone Inzaghi vuole il 21esimo Scudetto e provare ad arrivare fino in fondo in Champions League, competizione che i nerazzurri non vincono da oltre 14 anni.

Il ‘Triplete’ è un dolce ricordo, nel frattempo però vi è la consapevolezza di come il gruppo nerazzurro sia effettivamente tra i più forti e attrezzati d’Europa. Marotta, mai pago, avrebbe messo nel mirino un’occasione di mercato che potrebbe decisamente far felice l’allenatore emiliano.

Occhio perché il nome che è filtrato nelle scorse ore sarebbe un grande acquisto per l’Inter, in grado – da solo – di poter ricoprire diversi ruoli ed essere la sorpresa per la stagione 2025/26.

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ rilancia un’indiscrezione di mercato davvero clamorosa che riguarda i colori nerazzurri. L’Inter, infatti, sembrerebbe essere sulle tracce di un un giocatore che, in una big di Premier League quest’anno sta facendo fatica ad imporsi ed avrebbe già chiesto la cessione. Ed è così che l’opzione Inter può infiammarsi: è il nome giusto per accontentare mister Inzaghi.

Colpo da Londra: l’Inter lo prende a giugno

Da Londra a Milano, biglietto di sola andata. L’occasione ghiotta per l’Inter di Simone Inzaghi si chiama Oleksandr Zinchenko, laterale e all’occorrenza centrocampista che con la maglia dell’Arsenal ha fino a questo momento giocato meno del previsto.

Appena 3 presenze e 108′ in campo, in Premier League, per il 27enne ucraino fino a questo momento. In Champions addirittura una sola presenza ed 8′ sul rettangolo verde: decisamente troppo poco. Dalla Spagna parlano di forte interesse nerazzurro per il laterale mancino, apprezzato per la sua grande qualità e versatilità. Un jolly che farebbe sicuramente comodo ad Inzaghi.

Zinchenko, vista la folta concorrenza agli ordini di Arteta, è finito spesso e volentieri in panchina. L’idea, vista anche la scadenza contrattuale coi ‘Gunners’ fissata al 30 giugno 2026, è di dire addio al club inglese per cercare fortuna altrove e giocare con maggiore continuità. L’opzione nerazzurra, secondo quanto riferito, sembra essere quella più probabile.

Da un punto di vista economico, però, non sarà affatto semplice. Al momento, infatti, la dirigenza londinese punterebbe ad offerte non inferiori ai 25 milioni di euro. La volontà del calciatore di cambiare aria, però, potrebbe fare la differenza. Senza contare, poi, come Zinchenko percepisca ben 5 milioni di euro netti a stagione all’Arsenal.