Arriva Sergio Ramos, colpo a sorpresa in difesa

E’ ancora senza squadra Sergio Ramos dopo l’addio al Siviglia. Il difensore centrale spagnolo potrebbe essere uno dei nuovi acquisti di un club ambizioso pronto a rinforzarsi ulteriormente

Ha vinto tutto in carriera con il Real Madrid e la Spagna. Ora, a 38 anni, è rimasto senza squadra senza avere ancora l’intenzione di ritirarsi. Anzi, l’esatto contrario.

Il 26 maggio scorso, Sergio Ramos ha disputato la sua ultima partita ufficiale, indossando la fascia di capitano del Siviglia nella sconfitta per 1-2 che ha chiuso una stagione deludente per il club andaluso, arrivato addirittura 14° in Liga fallendo la qualificazione alle coppe europee, una rarità per una compagine che è stata una presenza costante in Champions e soprattutto Europa League.

L’esperienza con il Siviglia (uno dei tre club in cui ha militato in carriera oltre al Real e al PSG) si è conclusa con il mancato rinnovo del contratto scaduto a fine stagione. Dallo scorso luglio, Sergio Ramos è alla ricerca di un ingaggio e non sono mancati accostamenti con grandi club, uno su tutti la Juventus in seguito al grave infortunio al ginocchio di Bremer. Un’ipotesi subito svanita con Giuntoli che ha rimandato a gennaio l’acquisto di un sostituto del difensore brasiliano senza ricorrere a uno degli svincolati.

Una nuova squadra per Sergio Ramos: potrebbe affrontare l’Inter

Ramos si sarebbe offerto anche al Real Madrid per rimpiazzare l’infortunato Militao, ricevendo però il rifiuto del suo ex club. A questo punto, per il 38enne difensore spagnolo, potrebbe concretizzarsi un’altra opportunità di cui si ipotizza da tempo ovvero l’approdo all’Inter Miami di Leo Messi.

Lo scrive il portale spagnolo Fichajes, stando al quale la compagine leader in MLS potrebbe affiancare a Ramos altri rinforzi di esperienza per affrontare il Mondiale per Club, in programma la prossima estate.

Oltre a Ramos, l’Inter di Miami potrebbe aggiungere al suo roste il portiere Keylor Navas (anche lui svincolato dopo il mancato rinnovo con il PSG) e soprattutto Neymar. Per l’attaccante brasiliano, Fichajes conferma i rumors su una possibile rescissione del contratto con l’Al Hilal a causa del lungo infortunio e di una condizione ancora precaria. All’Inter Miami, Neymar andrebbe a riformare il tridente d’attacco con Messi e Suarez, lo stesso con cui il Barcellona vinse la Champions League 2015 in finale contro la Juve.

Peraltro, altri due grandi protagonisti di quel Barcellona militano ora nell’Inter Miami ovvero Busquets e Jordi Alba, ex compagni di nazionale di Sergio Ramos. La franchigia della Florida – lo ricordiamo – è la 31esima qualificata al Mondiale per Club del prossimo anno, competizione alla quale può partecipare su invito della FIFA. Potenzialmente Messi e compagni possono essere una delle avversarie dell’Inter nel sorteggio dei gironi previsto proprio a Miami alle 18 di giovedì 5 dicembre.