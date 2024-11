Palacios dice subito addio: scambio Inter in Serie A

Finora Palacios ha totalizzato meno di una decina di minuti in campo: una cessione in Serie A potrebbe essere la soluzione migliore

Anche se non dovesse partire a gennaio (per una mera questione di numero, probabilmente Inzaghi si sente più tranquillo ad averlo in rosa), Thomas Palacios sembra, a detta di molti, già destinato a lasciare Milano: quest’estate dovrebbe fare i bagagli per una cessione in prestito o a titolo definitivo. Pochi dubbi che, per sviluppare il proprio potenziale, il giovane argentino debba essere messo alla prova trovando un minutaggio maggiore.

Vari club potrebbero chiederlo in prestito a gennaio. E qualora l’Inter dovesse chiudere all’uscita del giovane, potrebbero rifarsi sotto a giugno, con formule differenti. Sul ragazzo c’è per esempio il Monza, che ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo, anche se numericamente il reparto difensivo sembra al completo. Ecco perché Galliani vorrebbe prima cedere.

In questo senso, l’offerta per Palacios da parte del club brianzolo potrebbe arrivare solo nel caso di cessione di Pablo Marì, che ultimamente sembra essere diventato un obiettivo della Roma. Per il prestito a gennaio potrebbero farsi avanti anche Genoa, Venezia, Lecce e Cagliari.

L’argentino ha anche estimatori nella parte più alta della classifica. Ma i club più ricchi, e meglio messi a livello di punti, potrebbero palesare il loro interesse soprattutto a fine stagione. Magari potrebbe farsi avanti anche il Bologna, che era fra i club che aveva seguito il giovane prima che l’Inter affondasse il colpo.

Palacios ceduto in Serie A: partenza a gennaio o a giugno?

Sembra che Inzaghi sia soddisfatto dai progressi del ventunenne nato a General Pico, Argentina, in allenamento. Non gli ha dato ancora spazio perché il calendario non lo ha permesso e perché l’Inter ha ballato un po’ troppo in difesa in questi primi mesi della stagione. Chi si aspettava però che Tomas Palacios potesse bruciare le tappe come Bisseck è già stato deluso.

Il tedesco, lo scorso anno, è stato più fortunato e più intraprendente. Quando Pavard si è fatto male, lui si è fatto trovare pronto e ha subito dimostrato di poter offrire a Simone Inzaghi prestazioni buone e qualità importanti, malgrado la giovane età e l’inesperienza. Il modello non è stato replicato con Buchanan, anche a causa del lungo stop subito dal canadese, e dal giovane argentino.

A fine anno, si tireranno le somme. Qualora Palacios dovesse continuare a trovare scarso spazio, nonostante la fiducia di Inzaghi, diventerebbe un nome da cedere, anche per non svalutare l’investimento, importante, fatto quest’estate.

Esperienza in Italia dopo l’apprendistato con Inzaghi

Parlavamo del Bologna: l’Inter potrebbe anche architettare uno scambio con Fabbian. Il giovane centrocampista può essere ricomprato dai nerazzurri a 12 milioni proprio la prossima estate, cioè dopo il primo luglio 2025.

L’Inter valuta anche Palacios intorno ai 12 milioni. Ma se il ragazzo non dovesse andare a giocare in prestito o non dovesse trovare spazio in nerazzurro nel caso di permanenza a Milano, sarebbe difficile valutarlo su quella cifra. E il Bologna potrebbe quindi pretendere un conguaglio economico.

Correa vs. Palacios en un duelo entre argentinos, con tintes nerazzurri 🇦🇷⚫🔵#InterFans, ya está aquí el sexto episodio de Champions Challenge 💥 #ForzaInter — Inter (@Inter_es) November 18, 2024

Intanto i giornali argentini scrivono che anche il Boca Juniors potrebbe farsi avanti per chiedere Palacios in prestito. Per l’Inter avrebbe poco senso prestarlo in Sud America. Qualora si volesse procedere con una cessione a titolo temporaneo (e non sembra questa l’intenzione), si sceglierebbe di fargli fare esperienza in Italia.