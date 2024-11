Saluta l’Inter e se ne va al Venezia: si chiude a gennaio

Il suo addio all’Inter è ormai scontato, spunta l’ipotesi Venezia. Ecco tutti i dettagli

In casa Inter è già arrivato il tempo di pensare al calciomercato, alle mosse che potrebbero cambiare lo scacchiere a disposizione di Simone Inzaghi. Tanto è stato fatto la scorsa estate ma adesso, in vista della riapertura della sessione di gennaio, si fa strada un’operazione che potrebbe coinvolgere direttamente il Venezia.

L’emergenza in dfiesa perdura e così Beppe Marotta sta guardandosi intorno a caccia di un’occasione per il centro della retroguardia. E anche in vista dell’addio quasi certo, a zero, di de Vrij, anticipare il colpo a gennaio potrebbe essere utile a bruciare la concorrenza su qualche profilo di maggiore interesse. Occhio, però, perché come anticipato in ottica addii si sta muovendo qualcosa di grosso.

Per quanto riguarda le occasioni, in uscita, c’è un nome in particolare che sembrerebbe in rampa di lancio per lasciare una volta per tutte l’Inter. Ed è così che i piani nerazzurri per le prime settimane del 2025 prendono forma: il Venezia sarebbe interessato all’esubero di Simone Inzaghi.

Dall’Inter al Venezia: firma a gennaio

Da ormai qualche mese, sin dalla scorsa estate, Inzaghi ha fatto le sue scelte relegando ai margini del progetto Inter alcuni calciatori che lo scorso agosto erano destinati a salutare Milano ma che alla fine sono rimasti in rosa. Più di tutti, Joaquin Correa.

L’argentino è un corpo estraneo nella rosa nerazzurra ed il suo percorso con l’Inter sembra ormai ai titoli di coda. 3 apparizioni in Serie A, appena 38′ in campo ed una folta concorrenza nella quale l’ex Lazio non è mai riuscito a spiccare. Anzi. Reduce da un’annata disastrosa in prestito al Marsiglia, Correa è rimasto all’Inter viste pure le offerte poco convincenti arrivate lo scorso agosto al suo entourage.

L’Inter, d’altro canto così come per Marko Arnautovic, puntava alla cessione per risparmiare qualche milione e dare spazio a nuovi innesti di valore. Un discorso solo rimandato, che potrebbe riaprirsi nel mese di gennaio.

Perché sulle tracce di Correa vi è il Venezia, pronto a dare una chance al fantasista sudamericano che il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter. La squadra di Di Francesco, reduce dal doppio ko con Inter e Parma, ha segnato appena 11 reti in 12 partite in Serie A: in tal senso ‘recuperare’ un calciatore come Correa potrebbe dare una grossa mano al reparto avanzato del Venezia ultimo in classifica.

L’Inter lo darebbe anche a zero, con sei mesi d’anticipo sulla fine del contratto. Una decisione che permettere alla dirigenza di Viale della Liberazione di risparmiare gli oltre 3 milioni netti a stagione (in questo caso la metà) che Correa percepisce attualmente a Milano. Un affare per tutti.