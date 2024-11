15 milioni, la Juve si prende il bomber dell’Inter

Affare a sorpresa per il club bianconero, che affonda il colpo sull’eterna promessa delle giovanili nerazzurre

Già ‘corta’ in attacco a causa delle scelte di mercato della dirigenza – che ha infoltito le corsie esterne con gli arrivi di Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao tralasciando il ruolo di punta centrale – la Juve si è trovata col solo Dusan Vlahovic a sobbarcarsi il peso dell’attacco nella morsa dei centrali difensivi avversari.

Al di là delle esternazioni del serbo – tra l’altro assente contro il Milan a San Siro perché tornato malconcio dagli impegni con la nazionale serba – su un qual certo senso di ‘solitudine’ sul fronte offensivo della Juve, alla squadra di Thiago Motta manca da morire un altro attaccante centrale.

La partenza di Moise Kean, che comunque sarebbe stato adattabile nel ruolo, ma non esattamente il ‘9’ che ti aspetti, ha fatto il paio con i perduranti problemi fisici di Arek Milik, letteralmente tormentato dalla sfortuna.

Il polacco, finalmente sulla via del recupero, dovrebbe tornare a disposizione a metà dicembre, ma in vista della seconda metà della stagione lo staff tecnico pretende quanto meno un innesto. Qualcuno che finalizzi il gioco dando respiro, ove e quando ce ne sia necessità di farlo, all’ex bomber della Fiorentina.

Tra i tanti nomi suo taccuino di Cristiano Giuntoli, oltre all’iperbole di mercato di nome Jonathan David – che può tornare buono per luglio – spunta ora anche quello di un’eterna promessa della grande rivale nerazzurra. Uno che, dopo tanto peregrinare in prestito, sembra finalmente aver trovato la sua dimensione in una piccola realtà di provincia.

Juve, colpo choc: ecco Sebastiano Esposito

Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria. Ed infine Empoli. Tutte destinazioni, a parte l’ultima, in cui Sebastiano Esposito è andato a giocare in prestito con la condizione di tornare a fine anno di proprietà dell’Inter.

Proprio l’ultimo trasferimento temporaneo nella piccola cittadina toscana è stato però concluso con un insolito – per le abitudini della dirigenza nerazzurra sul giocatore – vantaggio a favore del club biancazzurro. Che a fine anno potrà riscattare l’attaccante a titolo definitivo per soli 5 milioni di euro. E proprio qui potrebbe intervenire la Juve.

Con un’operazione che giocoforza coinvolgerebbe ancora l’Inter, secondo alcune indiscrezioni la Juventus pare intenzionata a mettere sul piatto ben 15 milioni pur di assicurarsi da subito, già a gennaio, il cartellino del nativo di Castellammare di Stabia.

Fermato da un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare, il fratello di Salvatore e di Francesco Pio aveva iniziato alla grande la stagione, andando a segno in due occasioni, fornendo un assist e rendendosi protagonista di tante ottime giocate.

Chissà che la Juve, che dalla vendita dei suoi gioielli della Next Gen ha ricavato qualcosa come 80 milioni la scorsa estate, non possa ora ingaggiarne uno formato nelle giovanili del club di Oaktree…