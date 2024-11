Verona-Inter 0-5, Correa da applausi e valanga nerazzurra: Inzaghi sorpassa Conte

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Verona di Zanetti nella 13esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Verona nel primo anticipo del sabato che apre la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono tornare al successo dopo il pareggio casalingo contro il Napoli prima della sosta per le Nazionali. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per portarsi almeno momentaneamente in testa alla classifica e di prepararsi al meglio alla gara di Champions League in programma martedì prossimo in casa contro il Lipsia. Per i gialloblù di Paolo Zanetti, che a loro volta sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina, si tratta della possibilità di fare un’altra vittima eccellente di fronte al proprio pubblico dopo aver già battuto il Napoli e la Roma, mettendo in cascina preziosi punti salvezza.

La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con un pareggio per 2-2, in virtù della doppietta di Arnautovic inframezzata dai gol di Noslin e Suslov. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Bentegodi’ tra Verona e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-INTER

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera. All.: Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Colombo di Como