Inter, occhi su un vecchio obiettivo del Milan: clamoroso scambio con Frattesi

Il club nerazzurro ha messo gli occhi sull’ex pallino di Paolo Maldini ai tempi del suo ruolo di Dt rossonero

Correva l’estate del 2019, l’ultima prima che il Covid, fortunatamente solo per qualche anno, rivoluzionasse la vita di milioni di persone, irradiando le sue conseguenze anche sul calcio giocato e sulle trattative di mercato. Una sessione di scambi, quella di luglio-agosto di 5 anni fa, che vide il Milan, allora guidato nella sua area dirigenziale da Paolo Maldini portare un pressing feroce su un giocatore dell’Atletico Madrid.

Una trattativa lunga, estenuante, che poi non andò a buon fine. Troppo elevate le richieste del club spagnolo, con i rossoneri che, complice anche l’arrivo di un certo Rafael Leao dal Lille, decisero di privilegiare il bilancio a scapito di un acquisto che avrebbe certamente messo in difficoltà il cassiere di Via Aldo Rossi.

Sono passati ormai 5 anni e mezzo, dunque, e il giocatore è ancora lì. Nella stessa squadra. Agli ordini del medesimo tecnico, giunto al suo tredicesimo anno sulla panchina dei Colchoneros. Ebbene, passato oltre un lustro dal possibile affare mai concluso, sull’attaccante si è ora rifatta sotto l’Inter. Che ha deciso di rompere gli indugi pur di garantire a Simone Inzaghi una vera e valida alternativa alla coppia titolare Lautaro-Thuram.

Il problema, se può chiamarsi tale, è che il sodalizio spagnolo chiede in cambio Davide Frattesi. Uno che nell’Inter, sebbene quasi mai titolare, incarna quello che nel basket sarebbe la figura del sesto uomo. Quello che esce dalla panchina e spesso risolve le gare con giocate decisive.

Dalla Spagna, Inter su Correa: l’Atletico Frattesi in cambio

Come riferito dal portale ‘Soyderiver.com‘, Angel Correa, l’attaccante che da ormai 11 anni veste la camiseta dell’Atletico Madrid, sarebbe finito nel mirino di Beppe Marotta. Il costo relativamente basso dell’operazione, unito alla garanzia che un giocatore di siffatto status possa essere utile eccome alla causa, avrebbe convinto i vertici nerazzurri a farsi sotto con gli omologhi spagnoli.

Come anticipato, ci sono due ostacoli da superare: il primo riguarda la contropartita chiesta in cambio dagli spagnoli. Il centrocampista romano ha in valore di mercato forse addirittura triplo rispetto all’argentino. Difficile ipotizzare uno scambio se questo non comportasse un corposo conguaglio a favore della Beneamata.

Il secondo, forse ancor più stringente, riguarda la supposta volontà del nativo di Rosario di tornare in patria per vestire la maglia del River Plate. Lui che è cresciuto nelle Giovanili del San Lorenzo, non ha mai nascosto di voler indossare, prima di smettere, la mitica maglia de Los Millionarios. Il contratto in scadenza a giugno 2026 potrebbe agevolare il sogno di Angel Correa.