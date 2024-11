30 milioni: l’Inter si porta a casa il nazionale azzurro

Il calciomercato nerazzurro s’infiamma: Marotta è pronto a portare il gioiello azzurro all’Inter, ecco 30 milioni

Archiviata la gara contro il Verona, adesso nei pensieri del gruppo allenato di Inzaghi c’è solo il Lipsia. La sfida di Champions League che potrebbe portare conferme importanti all’Inter. Ma nel frattempo il club di Oaktree ha già in mente come e dove agire nelle prossime sessioni di calciomercato.

Non è un mistero che, rispetto ad un anno fa, l’Inter di Simone Inzaghi abbia acquisito maggiore esperienza e consapevolezza dei propri mezzi. D’altro canto, però, i nerazzurro hanno mostrato un calo prestazionale importante soprattutto in un reparto che, nei prossimi mesi, sarà oggetto di studio da parte di Beppe Marotta.

La difesa ha dimostrato di essere, spesso e volentieri, troppo penetrabile. L’età avanza per pilastri come Darmian e Acerbi – freschi di rinnovo fino al 2026 – mentre Stefan de Vrij su cui Inzaghi ha sempre contato tanto per il reparto arretrato, sembra destinato all’addio a zero il prossimo 30 giugno.

Niente rinnovo per l’olandese che lascerà spazio, al fianco di Bastoni e compagni, ad un grande colpo. E l’investimento che la dirigenza di Viale della Liberazione vorrebbe mettere nero su bianco in estate riguarderebbe un nome, rigorosamente italiano, che l’Inter ha cerchiato in rosso ormai da tanto tempo.

‘Regalo’ azzurro per Inzaghi: Inter, colpo in Serie A

Un gruppo sempre più azzurro. È questa l’intenzione di Marotta e Ausilio che dopo Dimarco, Bastoni, Darmian, Barella e Acerbi è pronto a puntare su una stella della Nazionale azzurra, un gioiello di grande valore per il quale il presidente avrebbe fissato un’importante proposta.

30 milioni di euro per Giorgio Scalvini, è questo il ‘programma’ che i vertici del club di Oaktree hanno in mente di sottoporre per convincere l’Atalanta a cedere il 20enne, prodotto del settore giovanile della ‘Dea’.

Il classe 2003, reduce da un lungo stop, è pronto a riprendersi la scena e da giugno potrebbe farlo proprio con addosso la maglia dell’Inter. Un salto importante per lo stesso Scalvini che, al fianco di Bastoni (i due hanno lo stesso agente…), formerebbe una delle coppie di centrali più giovani e talentuose dell’intero panorama europeo.

Non sarà affatto semplice convincere Gasperini e la dirigenza bergamasca che, ancora oggi, intendono puntare forte su Scalvini. L’Atalanta in passato non è scesa sotto i 45 milioni di euro per la valutazione del cartellino del centrale di Chiari che, ad oggi, resta sotto contratto fino al 2028.

Una posizione di forza quella della ‘Dea’, con Scalvini che a Bergamo percepisce appena 1,5 milioni di euro, ben lontani dai 3,5 incassati fino a questo momento da de Vrij. Un cambio di registro, anche dal punto di vista economico, che può far respirare le casse dei campioni d’Italia.